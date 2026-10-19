Російський удар знищив дата-центр «Датагруп»: чи працюють сервіси компанії

Російський балістичний удар вивів з ладу дата-центр «Датагруп». Компанія заявила, що відновити його роботу неможливо, однак клієнтські сервіси продовжують працювати через резервні майданчики. Про це оператор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Унаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центру «Датагруп». Компанія заявила, що відновити його роботу неможливо.

«На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі», — повідомив оператор на своїй сторінці у Facebook.

Попри втрату дата-центру, компанія продовжує надавати послуги клієнтам через резервні майданчики. У «Датагруп» також зазначили, що їхні співробітники не постраждали.

Раніше, 25 вересня, генеральний директор об'єднаної телеком-групи DVL (Datagroup-Volia-lifecell) Михаил Шелемба повідомляв про пошкодження датацентру «Датагруп» унаслідок ворожої атаки. Тоді компанія зазначала, що клієнтські дані збережені, а всі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.

«Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури», — йшлося в повідомленні керівника.