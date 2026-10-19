З 14 листопада зменшуються ліміти на банківські перекази для окремих ФОП

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Про що меморандум

14 травня 2026 року банківська спільнота підписала оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг (далі - Меморандум).

Зауважимо, що до цього Меморандуму приєдналися не лише банки, а і деякі небанківські фінансові установи. Так, наприклад, NovaPay повідомила про приєднання до Меморандуму і оголосила про встановлення з 1 вересня 2026 року лімітів на перекази для деяких ФОП — платників єдиного податку 1−3 груп. Відповідно, з 14 листопада ці ліміти будуть зменшені.

Нові місячні ліміти становитимуть:

ФОП 1 групи — до 400 000 грн на місяць (зараз — до 600 000 грн);

ФОП 2 та 3 груп — до 1 000 000 грн на місяць (зараз — до 3 000 000 грн).

Але важливий момент: ці ліміти стосуються не всіх ФОП.

Йдеться насамперед про: