$8,6 млрд у стейблкоїнах: Україна серед лідерів за «цифровою доларизацією»

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України. Про це пише народня депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України.

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За наведеними оцінками, як пише Смаглюк, це один із найвищих показників серед досліджених економік. Вище співвідношення зафіксовано у Венесуелі — 5,6% ВВП. Для порівняння, у Нігерії показник становив 1,4%, Туреччині — 0,83%, США — лише 0,04%.

Валютні обмеження стимулюють використання стейблкоїнів

МВФ проаналізував понад 35 млрд блокчейн-трансакцій за 2018−2025 роки та дійшов висновку, що посилення валютних обмежень сприяє переходу користувачів до стейблкоїнів.

У середньому через пів року після посилення обмежень на рух капіталу обсяг транскордонних операцій зі стейблкоїнами був приблизно на 30% вищим, ніж у сценарії без таких обмежень.

При цьому після скасування обмежень користувачі не обов’язково повертаються до традиційних банківських переказів. Ті, хто вже почав користуватися криптогаманцями, часто продовжують це робити.

Валютні кризи прискорюють «цифрову доларизацію»

Ще сильніший ефект МВФ фіксує під час валютних криз.

Протягом першого року після початку кризи обсяг накопичених стейблкоїнів у середньому збільшується на 75%. Навіть після стабілізації курсу він, за оцінкою фонду, не повертається до попереднього рівня.

Це може свідчити про стійкий перехід частини населення та бізнесу до цифрових активів, прив’язаних переважно до долара США, як альтернативного засобу збереження та переказу коштів.