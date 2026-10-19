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19 жовтня 2026, 12:47

$8,6 млрд у стейблкоїнах: Україна серед лідерів за «цифровою доларизацією»

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України. Про це пише народня депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України.
Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України.
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За наведеними оцінками, як пише Смаглюк, це один із найвищих показників серед досліджених економік. Вище співвідношення зафіксовано у Венесуелі — 5,6% ВВП. Для порівняння, у Нігерії показник становив 1,4%, Туреччині — 0,83%, США — лише 0,04%.

Валютні обмеження стимулюють використання стейблкоїнів

МВФ проаналізував понад 35 млрд блокчейн-трансакцій за 2018−2025 роки та дійшов висновку, що посилення валютних обмежень сприяє переходу користувачів до стейблкоїнів.

У середньому через пів року після посилення обмежень на рух капіталу обсяг транскордонних операцій зі стейблкоїнами був приблизно на 30% вищим, ніж у сценарії без таких обмежень.

При цьому після скасування обмежень користувачі не обов’язково повертаються до традиційних банківських переказів. Ті, хто вже почав користуватися криптогаманцями, часто продовжують це робити.

Валютні кризи прискорюють «цифрову доларизацію»

Ще сильніший ефект МВФ фіксує під час валютних криз.

Протягом першого року після початку кризи обсяг накопичених стейблкоїнів у середньому збільшується на 75%. Навіть після стабілізації курсу він, за оцінкою фонду, не повертається до попереднього рівня.

Це може свідчити про стійкий перехід частини населення та бізнесу до цифрових активів, прив’язаних переважно до долара США, як альтернативного засобу збереження та переказу коштів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+75
Sg Ms
Sg Ms
19 жовтня 2026, 13:55
#
Сначала они вводят невменяемые финмониторинги, блокировки, лимиты, бумажечки на каждый чих за последние 15 лет, отбирают налогами даже продажу своих кросовок на OLX, а потом удивляются почему их фиатной системой перестают пользоваться.
+
+75
vPrirech
vPrirech
19 жовтня 2026, 14:09
#
Чувствуется какое-то отчаяние у Ольги Михайловны, прямо как в анекдоте: «медицина бессильна, если пациент очень хочет жить».
Мы делаем всё, для загона и контроля, а они, неблагодарные, находят всё новые и новые обходные пути.
+
+15
Я Саня
Я Саня
19 жовтня 2026, 17:23
#
Та ні, це тут ні до чого, просто найбільше крадуть зараз в Україні і це один із методів заховати накрадене. Там же не тільки лідери в крипті, а і вілл на одну людину
+
0
Я Саня
Я Саня
19 жовтня 2026, 13:59
#
Воно і не дивно, накрав, перевів
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
19 жовтня 2026, 14:14
#
Не забудь задонатити на русоріз, *** !
+
0
Pasha1233
Pasha1233
19 жовтня 2026, 15:22
#
Силовики, тцкшники, чинуши
Київський метрополітен відхилив дешевші пропозиції та замовив прес за 50 мільйонів у фірми з керівницею, яка живе в РФ
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
19 жовтня 2026, 15:54
#
Привіт головному державному фінмонітору пану Пронькі, служба якого не помічає накрадених мільйонів чинуш, проте влаштовує тобі співбесіду з банківським працівником, якщо ти хочеш перевести нещасних сто доларів на карту знайомого. І ти на тій співбесіді мусиш доводити, що ти не верблюд. Взагалі Україна перетворилась на таку тоталітарну лівацьку номенклатурну помийку, що до повернення класичного совка залишився один крок.
+
0
David Markovich
David Markovich
19 жовтня 2026, 17:47
#
Дайте вгадаю: виїздні візи?
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
19 жовтня 2026, 17:52
#
Не вистачає Торгсінів і магазинів Берьозка. Ну і виїзних віз теж, хоча нафіг виїзні візи пожиттєво невиїзним мобікам?
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