Топ-5 новин за п'ятницю: викрадені $100 млн з Ledger, капітал банків від 250 млн грн і бронювання в Раді

Головне правило безпеки криптовалют зазнало краху після того, як з апаратних гаманців Ledger викрали понад $100 млн. Зловмисникам навіть не довелося ламати захист, адже шпигунські чипи всередині пристроїв перехоплювали секретні фрази ще під час першого ввімкнення. Найгірше те, що такі «модифіковані» гаманці продавали навіть офіційні дилери. З’ясовуємо, що саме відбулося, чому контроль над власними ключами більше не гарантує безпеки і як тепер захистити свої активи.

Як свідчить опитування Національного банку України, бізнес став песимістичніше оцінювати перспективи на наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств у III кварталі 2026 року знизився до 100,8% зі 107% у попередньому кварталі.

63 народні депутати зареєстрували у Раді постанову, яка вимагає скасувати рішення уряду про бронювання від 13 жовтня. Автори пропонують, щоб Кабмін спершу провів консультації з бізнесом і переглянув, чи потрібен Координаційний центр у нинішньому вигляді. Постанову № 16160 депутати зареєстрували вранці 16 жовтня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Національний банк підвищує мінімальну вимогу до капіталу банків зі 200 млн до 250 млн грн і посилює контроль за дотриманням нормативів ризику та ліквідності. Відтепер банки мають виконувати ці вимоги постійно, а не лише на дати подання звітності.

Попри будь-які безпекові обмеження та зміни планів, фінтех-спільнота вкотре довела свою неймовірну гнучкість. Конференція FinRetail 2026 успішно пройшла в онлайн-просторі, зібравши біля екранів ключових гравців ринку. Онлайн-формат відкрив можливості зануритися у деталі B2B-цифровізації, споживчих настроїв та реальних бізнес-кейсів, які раніше залишалися за кадром.