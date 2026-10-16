У Раді пропонують переглянути нові правила бронювання й залучити бізнес до консультацій

63 народні депутати зареєстрували у Раді постанову, яка вимагає скасувати рішення уряду про бронювання від 13 жовтня. Автори пропонують, щоб Кабмін спершу провів консультації з бізнесом і переглянув, чи потрібен Координаційний центр у нинішньому вигляді. Постанову № 16160 депутати зареєстрували вранці 16 жовтня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Документ рекомендує скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня, провести консультації з бізнесом і переглянути доцільність створення Координаційного центру в нинішньому вигляді. Якщо центр залишиться, до його складу пропонують включити представників бізнесу.

Постанову планують передати прем'єр-міністру під час години запитань до уряду. За словами Железняка, понад шість десятків підписів мають стати для Кабміну чітким сигналом, що підхід до бронювання потрібно змінити.

Під час засідання Верховної Ради Железняк закликав зупинити рішення, яким скасовують 100% квоту і ще низку правил бронювання. На його думку, спершу слід провести консультації, а вже потім ухвалити остаточний документ.

Повний список із 63 підписантів Железняк навів у своєму дописі.

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