63 народні депутати зареєстрували у Раді постанову, яка вимагає скасувати рішення уряду про бронювання від 13 жовтня. Автори пропонують, щоб Кабмін спершу провів консультації з бізнесом і переглянув, чи потрібен Координаційний центр у нинішньому вигляді. Постанову № 16160 депутати зареєстрували вранці 16 жовтня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У Раді пропонують переглянути нові правила бронювання й залучити бізнес до консультацій
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Документ рекомендує скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня, провести консультації з бізнесом і переглянути доцільність створення Координаційного центру в нинішньому вигляді. Якщо центр залишиться, до його складу пропонують включити представників бізнесу.
Постанову планують передати прем'єр-міністру під час години запитань до уряду. За словами Железняка, понад шість десятків підписів мають стати для Кабміну чітким сигналом, що підхід до бронювання потрібно змінити.
Під час засідання Верховної Ради Железняк закликав зупинити рішення, яким скасовують 100% квоту і ще низку правил бронювання. На його думку, спершу слід провести консультації, а вже потім ухвалити остаточний документ.
Повний список із 63 підписантів Железняк навів у своєму дописі.
Нагадаємо
14 жовтня Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також планується створити новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства.
У Верховній Раді збирають підписи під проєктом постанови про скасування рішення Кабміну від 13 жовтня щодо змін у правилах бронювання військовозобов'язаних працівників. Станом на 15 жовтня документ підтримали понад 40 народних депутатів
Коментарі - 4
Можно хоть одну ссылку по написаным фактам, особено о пограничниках и чинушах?
или просто -- аби що ляпнуть?
Это действительно ,прорыв, это даже не брехня с «телеги «южаниной!!!
Лише 4 місяці з моменту останньої зміни правил