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16 жовтня 2026, 13:40

У Раді пропонують переглянути нові правила бронювання й залучити бізнес до консультацій

63 народні депутати зареєстрували у Раді постанову, яка вимагає скасувати рішення уряду про бронювання від 13 жовтня. Автори пропонують, щоб Кабмін спершу провів консультації з бізнесом і переглянув, чи потрібен Координаційний центр у нинішньому вигляді. Постанову № 16160 депутати зареєстрували вранці 16 жовтня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

63 народні депутати зареєстрували у Раді постанову, яка вимагає скасувати рішення уряду про бронювання від 13 жовтня.
Нардепи зареєстрували постанову про скасування рішення Кабміну щодо бронювання. ФОТО: t.me/verkhovnaradaukrainy
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Документ рекомендує скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня, провести консультації з бізнесом і переглянути доцільність створення Координаційного центру в нинішньому вигляді. Якщо центр залишиться, до його складу пропонують включити представників бізнесу.

Постанову планують передати прем'єр-міністру під час години запитань до уряду. За словами Железняка, понад шість десятків підписів мають стати для Кабміну чітким сигналом, що підхід до бронювання потрібно змінити.

Під час засідання Верховної Ради Железняк закликав зупинити рішення, яким скасовують 100% квоту і ще низку правил бронювання. На його думку, спершу слід провести консультації, а вже потім ухвалити остаточний документ.

Повний список із 63 підписантів Железняк навів у своєму дописі.

Нагадаємо

14 жовтня Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також планується створити новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства.

У Верховній Раді збирають підписи під проєктом постанови про скасування рішення Кабміну від 13 жовтня щодо змін у правилах бронювання військовозобов'язаних працівників. Станом на 15 жовтня документ підтримали понад 40 народних депутатів

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Pasha1233
Pasha1233
16 жовтня 2026, 13:53
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Це коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д.,
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 жовтня 2026, 14:13
#
Очереная пачка кремлевской МАЯЧНИ!!!
Можно хоть одну ссылку по написаным фактам, особено о пограничниках и чинушах?

или просто -- аби що ляпнуть?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 жовтня 2026, 14:16
#
Первый раз, с момента существования, редакция предоставила СКРИН оф документа с сайта ВР!!!
Это действительно ,прорыв, это даже не брехня с «телеги «южаниной!!!
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0
44200982
44200982
16 жовтня 2026, 14:36
#
Https://minfin.com.ua/ua/2026/06/02/175045018/

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