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16 жовтня 2026, 14:24

НБУ підвищує вимоги до банків: мінімальний капітал від250 мільйонів та кінець «мальованій» звітності

Національний банк підвищує мінімальну вимогу до капіталу банків зі 200 млн до 250 млн грн і посилює контроль за дотриманням нормативів ризику та ліквідності. Відтепер банки мають виконувати ці вимоги постійно, а не лише на дати подання звітності.

Національний банк підвищує мінімальну вимогу до капіталу банків зі 200 млн до 250 млн грн і посилює контроль за дотриманням нормативів ризику та ліквідності.
НБУ посилює контроль за банками: порушення нормативів фіксуватимуть щодня
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Національний банк України посилює вимоги до банків: мінімальний регулятивний капітал зросте зі 200 млн до 250 млн грн, а дотримання нормативів кредитного ризику та ліквідності контролюватимуть на постійній основі. Регулятор також зможе встановлювати окремим банкам суворіші вимоги до капіталу й ліквідності.

Зміни передбачені постановою правління НБУ № 121 від 13 жовтня 2026 року. Вони стосуються Інструкції про порядок регулювання діяльності банків і мають набути чинності 1 та 3 січня 2027 року.

Мінімальний капітал зросте до 250 млн грн

НБУ підвищує мінімальний розмір регулятивного капіталу банків на 50 млн грн — із 200 млн до 250 млн грн.

Власникам банків доведеться забезпечити відповідність новій вимозі. Для цього установи можуть збільшити капітал. Якщо виконати вимоги самостійно не вдасться, одним із можливих варіантів стане об'єднання з іншими гравцями ринку.

Банки мають постійно дотримуватися нормативів

Ще одна зміна стосується контролю за показниками ризику. Раніше банки могли тимчасово порушувати нормативи протягом місяця, але приводити показники у відповідність до вимог НБУ на звітні дати.

Оновлена інструкція передбачає, що банки повинні постійно дотримуватися лімітів кредитного ризику, зокрема нормативів Н7, Н8 і Н9, а також обмежень на інвестування. Порушення фіксуватимуть незалежно від того, чи припало воно на дату подання звітності.

НБУ зможе встановлювати окремим банкам суворіші вимоги

Регулятор також закріпив право встановлювати індивідуальні, підвищені нормативи достатності капіталу та ліквідності для окремих банків. Такий підхід передбачений для установ, які проводять надто ризиковану політику.

Зокрема, НБУ зможе підвищувати вимоги до коефіцієнта покриття ліквідністю LCR. Це дасть змогу застосовувати суворіші правила до окремих установ, а не обмежуватися єдиними нормативами для всього банківського сектору.

Зміни є частиною переходу України на європейські стандарти пруденційного нагляду. Вони спираються на Директиву ЄС 2013/36/ЄС, Регламент ЄС № 575/2013 та принципи Базеля III.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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