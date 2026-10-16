Твої ключі — не твої монети: шпигунські чипи в Ledger поставили під удар криптогаманці

Головне правило безпеки криптовалют зазнало краху після того, як з апаратних гаманців Ledger викрали понад $100 млн. Зловмисникам навіть не довелося ламати захист, адже шпигунські чипи всередині пристроїв перехоплювали секретні фрази ще під час першого ввімкнення. Найгірше те, що такі «модифіковані» гаманці продавали навіть офіційні дилери. З’ясовуємо, що саме відбулося, чому контроль над власними ключами більше не гарантує безпеки і як тепер захистити свої активи.

Як криптогаманець перетворили на шпигунський пристрій

У криптовалютній спільноті давно існує правило Not your keys, not your coins — «Не твої ключі — не твої монети». Його суть проста: доки криптовалюта лежить на біржі, користувач залежить від її платоспроможності, безпеки та рішень керівництва. Апаратні гаманці на кшталт Ledger дають змогу зберігати приватні ключі поза біржами та без підключення до інтернету. Саме тому їх вважають одним із найбезпечніших способів зберігання криптовалюти.

Проте 9 жовтня 2026 року Ledger повідомила про розслідування масштабних крадіжок у покупців малайзійського офіційного дилера CryptoBilis, який також працював в Індонезії та на Філіппінах. За останніми підрахунками Bitquery, зловмисники викрали близько $102 млн у криптовалюті з 324 гаманців у шести блокчейнах. Сама Ledger остаточну суму збитків поки не підтвердила, а дослідники не виключають, що масштаб крадіжки ще може бути переглянутий у міру виявлення нових постраждалих адрес.

Як з'ясувалося, зловмисники непомітно вбудували в пристрої шпигунські модулі. Під час першого налаштування вони непомітно зчитували секретну фразу з 24 слів та передавали її хакерам через мобільну мережу LTE за допомогою eSIM. Маючи ці слова, злочинці легко відновлювали доступ до гаманця й виводили кошти. Найнебезпечніше, що пристрій працював у звичайному режимі, а його чип Secure Element залишався недоторканим — власник міг виконувати всі правила безпеки й навіть не підозрювати, що його гаманець скомпрометовано.

Причому йшлося не про поодинокі кустарні модифікації. За даними Tibane Labs, дослідники виявили щонайменше три покоління шпигунських модулів, які ставали дедалі компактнішими та складнішими для виявлення. Це може свідчити про цілеспрямоване вдосконалення схеми, у яку зловмисники вкладали час і ресурси.

Про системний характер атаки свідчить і те, як саме викрадали кошти. За даними Bitquery, перед масовими крадіжками зловмисники проводили тестові операції, а згодом одночасно вивели криптовалюту з десятків адрес. Така синхронність дає підстави припускати, що викрадення було заздалегідь підготовленою операцією, а не низкою випадкових зламів.

Ledger попереджали про шпигунські чипи за сім місяців до крадіжок

Найбільше запитань до Ledger викликає те, що компанія знала про шпигунські модулі задовго до масових крадіжок. Як з'ясувала журналістка Кім Зеттер, історія почалася ще в серпні 2025 року. Тоді користувач із Таїланду придбав дешевий Ledger Nano X на маркетплейсі Lazada, щоби використати його акумулятор для ремонту власного гаманця. Усередині корпусу він випадково знайшов сторонню електроніку. Знахідка зацікавила дослідника апаратної безпеки Джо Гранда, який перевірив ще вісім пристроїв від місцевих продавців і виявив шпигунські модулі в половині з них.

Уже 4 березня 2026 року Гранд повідомив Ledger про пристрої, здатні перехоплювати секретні фрази, а згодом представив результати дослідження на конференціях із кібербезпеки. Виробник пообіцяв розібратися, проте пізніше відповів, що не знайшов доказів використання таких модулів для крадіжок.

Але вже через сім місяців виявилось, що загроза була цілком реальною. Зараз Ledger розслідує інцидент і заявляє про заходи для посилення безпеки постачання. Однак компанія досі публічно не пояснила, що саме зробила після березневого попередження. І головне питання залишається відкритим: чому відома заздалегідь загроза зрештою призвела до багатомільйонних втрат клієнтів?

Шпигунські гаманці всюди?

Спочатку Ledger запевняла, що її прямі канали продажу не постраждали, а всі підтверджені крадіжки пов'язані з азійським дилером CryptoBilis. Це створювало враження, ніби проблема має локальний характер. Однак 13 жовтня 2026 року велика європейська мережа MediaMarktSaturn призупинила продажі пристроїв Ledger у своїх магазинах та онлайн.

Приводом стала заява покупця з Німеччини, який виявив сторонні електронні компоненти у двох гаманцях, придбаних у різних магазинах мережі. Ledger підтвердила наявність шпигунського модуля в одному з пристроїв, хоча й зазначила, що втрат коштів у цьому випадку не зафіксовано. Таким чином, підтверджені крадіжки поки пов'язані з CryptoBilis, але модифіковані гаманці виявили й далеко за межами Азії.

Найгірше, що звичайний покупець практично не має способу надійно виявити таке втручання. Фірмова функція Genuine Check перевіряє справжність захищеного чипа Secure Element, але не гарантує відсутності сторонньої електроніки, підключеної до екрана. Тому модифікований гаманець може пройти перевірку без жодних попереджень. Виходить, що навіть придбання оригінального пристрою у великій торговельній мережі не гарантує безпеки криптовалюти.

Масштаб загрози змусив реагувати й інших виробників. На тлі скандалу Trezor оголосила про скорочення мережі авторизованих продавців, а OneKey відкликала авторизацію CryptoBilis та запропонувала безкоштовно замінити пристрої, придбані через цього дилера. Хоча підтверджених крадіжок через гаманці цих компаній наразі немає, вони вже змінюють правила постачання. Отже, проблема, яку спочатку пов'язували з одним дилером Ledger, поставила під сумнів безпеку каналів продажу апаратних гаманців загалом.

Як захистити криптовалюту, якщо навіть холодному гаманцю не можна повністю довіряти

Найнебезпечніший висновок із цієї історії — що від апаратних гаманців потрібно негайно відмовлятися. Вони досі залишаються одним із найнадійніших засобів захисту від фішингу, вірусів і зломів бірж. Але тепер очевидно, що безпека залежить не лише від способу зберігання ключів, а й від походження самого пристрою. Це особливо важливо, адже повернути викрадену криптовалюту юридичним шляхом складно, а гарантій успіху немає. Постраждалі можуть вимагати компенсації від продавців або виробника, проте звичайна гарантія на пристрій не передбачає автоматичного відшкодування втрачених активів. Ledger поки не оголосила про програму компенсацій.

Що ж робити власникам криптогаманців зараз? У мережі вже поширюються інструкції, як самостійно розібрати пристрій і перевірити його на наявність шпигунських модулів. Однак фахівці застерігають від таких експериментів, адже можна пошкодити електроніку й навіть втратити доступ до активів. До того ж, як пояснив Cointelegraph дослідник апаратної безпеки Джо Гранд, виявити складні модифікації важко навіть спеціалістам. Тому відповідальність за захист пристроїв має лежати передусім на виробниках і постачальниках. Водночас самі користувачі можуть суттєво зменшити ризики, якщо дотримуватимуться кількох правил:

Не зберігайте всю криптовалюту в одному гаманці. Розподіляйте значні суми між кількома незалежними гаманцями з різними секретними фразами. Якщо один із них скомпрометують, решта активів залишиться захищеною.

Використовуйте пристрої різних виробників. Це зменшує залежність від вразливостей конкретної моделі, програмного забезпечення чи ланцюга постачання одного бренду. Для великих сум варто розглянути різні апаратні гаманці та окремі способи зберігання.

Купуйте гаманці безпосередньо у виробників. Уникайте вживаних пристроїв, сумнівних маркетплейсів і підозріло дешевих пропозицій. Після покупки перевіряйте справжність пристрою, але пам'ятайте, що навіть офіційна перевірка не гарантує відсутності фізичного втручання.

Розгляньте використання мультипідпису ( multisig ) для великих сум. Для проведення транзакції можна вимагати підтвердження кількома незалежними ключами, які зберігаються на різних пристроях. Це дозволяє уникнути ситуації, коли компрометація одного гаманця відкриває доступ до всіх грошей.

Ніколи не використовуйте скомпрометовану секретну фразу повторно. Якщо є підозра, що хтось отримав доступ до seed-фрази, створіть новий гаманець із новими ключами та переведіть туди активи. Проста заміна пристрою зі збереженням старої фрази нічого не вирішує.

Зберігайте резервні копії ключів окремо від пристроїв. Не фотографуйте секретні фрази, не завантажуйте їх у хмарні сервіси та не зберігайте в месенджерах. Фізичні резервні копії варто тримати в різних захищених місцях, недоступних стороннім.

Відокремте довгострокові заощадження від щоденних операцій. Для взаємодії з DeFi, NFT і новими платформами використовуйте окремий гаманець із невеликою сумою. Не підключайте основне сховище до незнайомих сайтів і не підписуйте транзакції, зміст яких не розумієте.

Перевіряйте транзакції на екрані апаратного гаманця. Зіставляйте адресу одержувача, мережу та суму з тим, що планували надіслати. Не покладайтеся лише на інформацію на комп'ютері або телефоні, які можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Майте план на випадок втрати доступу. Заздалегідь продумайте, як відновити гаманці після поломки чи втрати пристрою. Якщо використовуєте кілька ключів або multisig, перевірте процедуру відновлення на невеликих сумах. Ускладнення захисту не повинно створювати ризик назавжди втратити власні кошти.

Що робити, якщо у вас уже є підозрілий Ledger?

Не налаштовуйте пристрій, якщо ще не почали ним користуватися. Не вводьте в нього секретні фрази від інших гаманців. Якщо вже зберігаєте на ньому криптовалюту, створіть новий гаманець із новою seed-фразою на іншому перевіреному пристрої та якнайшвидше переведіть туди активи. Не відновлюйте стару фразу на новому гаманці. Зверніться до офіційної підтримки Ledger. Якщо кошти вже викрадено, збережіть дані транзакцій, повідомте правоохоронців і зверніться до міжнародної служби екстреної допомоги SEAL 911, яка допомагає реагувати на криптоінциденти.

Зрештою, скандал із Ledger не скасовує принцип Not your keys, not your coins, але змушує переосмислити його. Саме про це буквально за три дні до повідомлень про масові крадіжки говорив співзасновник Ethereum Віталік Бутерін. Під час виступу на конференції OKX NOW він припустив, що в майбутньому правило може звучати інакше: Not your silicon, not your keys — тобто «Не твій кремній — не твої ключі».

Йдеться про необхідність контролювати не лише криптографічні ключі, а й обладнання, яке їх захищає. Історія Ledger вже дуже наочно показала, чому це важливо.