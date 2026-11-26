У 2027 році уряд планує підвищити зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії орієнтовно на 10%. На оплату праці працівників освіти у проєкті державного бюджету передбачено 235,3 млрд грн, що на 37,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у відповіді на електронну петицію № 41/011208−26еп , яку підтримали 25 457 громадян.

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Як зміняться зарплати педагогів

За словами прем'єра, протягом 2026 року зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників уже підвищили загалом на 50%.

Зокрема, з 1 вересня запровадили нові умови оплати праці. Посадові оклади педагогів найнижчої кваліфікаційної категорії встановили на рівні 1,6 мінімальної заробітної плати, а науково-педагогічних працівників — на рівні двох мінімальних зарплат.

У 2027 році для цих категорій працівників передбачають наступне підвищення — приблизно на 10%.

Водночас уряд визнає необхідність подальшого зростання зарплат освітян. Однак темпи такого підвищення залежатимуть від фінансових можливостей державного та місцевих бюджетів.

Скільки грошей заклали на зарплати вчителів

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на оплату праці працівників закладів освіти передбачили 235,3 млрд грн. Порівняно з 2026 роком фінансування планують збільшити на 37,5 млрд грн, або приблизно на 19%.

Освітня субвенція місцевим бюджетам має становити 192,8 млрд грн.

Це на 32,1 млрд грн більше, ніж у 2026 році, та на 81,1 млрд грн, або 72,6%, більше, ніж у 2025 році.

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Такі показники також наведені в урядовому проєкті держбюджету на 2027 рік.

Кому ще планують підвищити зарплати

Підвищення торкнеться не лише вчителів та викладачів.

У проєкті бюджету також передбачено кошти для збільшення з 1 січня 2027 року на 10% посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких визначається за Єдиною тарифною сіткою.

Йдеться, зокрема, про навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал шкіл та інших закладів освіти.

В уряді наголошують, що зміни запроваджуватимуть поступово, з урахуванням можливостей державного бюджету та місцевих громад.

Коли остаточно затвердять підвищення

Наразі йдеться про заплановане збільшення зарплат, а не про остаточно затверджені виплати.

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Конкретні обсяги фінансування визначать після ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2027 рік.