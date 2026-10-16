Архітектура цифрового чекауту: за кулісами конференції FinRetail 2026

Попри будь-які безпекові обмеження та зміни планів, фінтех-спільнота вкотре довела свою неймовірну гнучкість. Конференція FinRetail 2026 успішно пройшла в онлайн-просторі, зібравши біля екранів ключових гравців ринку. Онлайн-формат відкрив можливості зануритися у деталі B2B-цифровізації, споживчих настроїв та реальних бізнес-кейсів, які раніше залишалися за кадром.

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Практична цифровізація B2B та анатомія споживчої поведінки

Важливий пласт практичного досвіду презентував Богдан Погорілий, який розповів про розбудову платформи «Епіцентр Бізнес». Він підкреслив, що компанія прагне перетворити свій маркетплейс на єдину точку для закупівлі товарів юридичними особами від вибору до закриття документів.

«Ми бачимо, що ФОПи мігрують із B2C сегмента в B2B сегмент і роблять розрахунки по безготівці та бізнес-картками», — зазначив Богдан Погорілий, додавши, що частка таких підприємців у структурі покупок вже зросла на 15%.

Завдяки вбудованому фінансуванню прямо в чекаут від партнерів на кшталт Є-Діло чи ПриватБанку, оформлення розстрочки для бізнесу забирає близько 30 хвилин.

Фундаментальне дослідження споживчих уподобань представників ринку наведено Іриною Максимюк із компанії 4Service. Вона звернула увагу на те, що 98% опитаних українців мають банківські додатки та відкривають їх понад чотири рази на тиждень.

«Страх втратити гроші через шахрайство для українців є набагато болючішим, ніж втрата часу на розбір із новим способом оплати», — підкреслила Ірина Максимюк.

Саме через це стандартного кешбеку в 1% уже замало для зміни платіжних звичок, адже клієнти потребують перш за все безпекових гарантій повернення коштів.

Тему боротьби з внутрішніми загрозами продовжив сертифікований аудитор Артем Ковбель. Він розібрав практики форензику та протидії фінансовому шахрайству. Артем поділився власною твердою позицією щодо управління:

«Вихід власника з операційного контролю дорівнює втраті бізнесу. 95% кейсів недобросовісних дій стаються саме тоді, коли власник повністю полишає контроль».

Також Інна Тютюн із Sense Bank розкрила деталі запуску банківських підписок. Вона зазначила, що споживачі втомилися власноруч контролювати десятки регулярних списань. Впровадження моделей із вибором пакетів на кшталт Small, Medium чи Full дозволяє банку створювати екосистему щоденного користування, залучаючи до співпраці ритейлерів та сервіси здоров'я чи доставки.

Трансформація чека у канал комунікації

Назар Мацьоха з компанії get get звернув увагу на те, що покупка не має закінчуватися на моменту видачі чека. Він пояснив, що електронний чек є новою точкою довгострокової взаємодії, через яку можна збирати зворотний зв'язок, пропонувати персоналізований крос-сейл та будувати глибшу аналітику на основі реальних кошиків.

Загальний висновок: куди рухається ринок та з якими викликами стикається Український фінтех та ритейл стрімко рухаються в бік повної екосистемності, де межа між фінансовим додатком, маркетплейсом та сервісом доставки остаточно розмивається. Головний вектор розвитку спрямований на створення абсолютно безшовного клієнтського досвіду, де кредитування, ідентифікація та оплата відбуваються за лічені секунди.

Водночас ринок стикається з трьома фундаментальними викликами:

Зростання складності шахрайських схем. Використання штучного інтелекту, дипфейків та залучення дроп-рахунків вимагає від компаній безперервних інвестицій у кіберзахист. Висока вартість залучення клієнтів (CAC). Жоден гравець більше не спроможний поодинці покривати витрати на маркетинг, що змушує шукати нові партнерські колаборації. Строга регуляторна відповідність. Ринок змушений балансувати між вимогами НБУ щодо прозорості та бажанням зберегти максимальну швидкість обслуговування.

Подяка партнерам

Організатори висловлюють щиру вдячність усім партнерам, які підтримали проведення конференції у цей непростий час.

Завдяки партнерству з групою компаній Aventus Ukraine, що розвиває провідні фінансові та платіжні сервіси під брендами CreditPlus, pluscard та PSR, ринок отримав можливість провести цей важливий діалог.

Дякуємо срібному партнеру Твоя Позика та бронзовому партнеру PSP Platon за вагомий внесок у розвиток інновацій.

Окрема подяка інформаційним партнерам: ua.news, injobe, All Retail, mind.ua, marketer, НАБУ, Асоціація українських банків, PaySpace Magazine, Моє Діло, Українська рада торгових центрів та Retailers.ua.

Спільними зусиллями ми робимо український бізнес сильнішим, технологічнішим та стійкішим до будь-яких викликів.