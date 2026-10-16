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16 жовтня 2026, 8:23

Долар по 46,90 грн і скорочення персоналу: чого українські компанії очікують від наступного року

Як свідчить опитування Національного банку України, бізнес став песимістичніше оцінювати перспективи на наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств у III кварталі 2026 року знизився до 100,8% зі 107% у попередньому кварталі.

Як свідчить опитування Національного банку України, бізнес став песимістичніше оцінювати перспективи на наступні 12 місяців.
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Керівники компаній очікують повільнішого зростання продажів, погіршення фінансового стану підприємств і подальшого скорочення персоналу. Водночас прогноз щодо інфляції майже не змінився.


Що турбує бізнес

Підприємства погіршили очікування щодо виробництва товарів і послуг в Україні на наступні 12 місяців. Баланс відповідей знизився до мінус 11,9% проти мінус 7,6% у попередньому кварталі.

Також компанії очікують скорочення кількості працівників. Баланс відповідей погіршився до мінус 6,7% проти мінус 3,3% у попередньому опитуванні. Найстриманіші оцінки надали підприємства добувної промисловості.

Серед головних перешкод для розвитку бізнесу керівники назвали наслідки війни, зокрема руйнування інфраструктури, а також нестачу кваліфікованих працівників.

Яку інфляцію та курс валют очікують компанії

Інфляційні очікування майже не змінилися: бізнес прогнозує зростання споживчих цін на 11,5% протягом наступних 12 місяців проти 11,6% у попередньому кварталі.

Водночас компанії дещо погіршили курсові очікування. Середній очікуваний курс становить:

  • 46,90 грн за долар проти 46,12 грн у попередньому опитуванні;

  • 54,85 грн за євро проти 54,42 грн.

Найважливішим чинником тиску на ціни респонденти назвали війну та її наслідки — на це вказали 85,5% опитаних.

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Бізнес очікує продажів та інвестицій, але обережніше

Попри погіршення загальних настроїв, підприємства все ще очікують збільшення продажів власної продукції та інвестицій у виробництво. Проте прогнози стали значно стриманішими.

Баланс відповідей щодо очікуваного зростання продажів на внутрішньому ринку становив 4%, а на зовнішньому — 2%. У попередньому кварталі ці показники сягали 18,4% та 17% відповідно.

Очікування щодо інвестицій у машини, обладнання та інвентар також погіршилися: баланс відповідей знизився до 10,4% із 15,5%.

Отже, бізнес не відмовляється від планів розвитку, але стає обережнішим через воєнні ризики, кадрові проблеми та невизначеність економічних перспектив.

Як ми писали: Річна інфляція в США прискорилася до 3,7%

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+75
Abramon
Abramon
16 жовтня 2026, 8:40
#
Серед головних перешкод для розвитку бізнесу керівники назвали наслідки війни, зокрема руйнування інфраструктури, а також нестачу кваліфікованих працівників.- що в розумінні рабовласників (українських підприємців) нестача кваліфікованих кадрів? Небажання навчити і платити, а бажання взяти на ринку і щоб працювали за їду?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
16 жовтня 2026, 14:08
#
Такі оптимісти, аж смішно)).
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