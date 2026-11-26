Німеччина продемонструвала найбільший розрив у доступності житла між окремими міськими агломераціями серед 13 країн, які дослідила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Для придбання житла в Мюнхені потрібно приблизно на 17 річних наявних доходів більше, ніж у Хемніці. Про це йдеться у дослідженні OECD Regions and Cities at a Glance 2026 .

Німеччина продемонструвала найбільший розрив у доступності житла між окремими міськими агломераціями серед 13 країн

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Чому житло в Мюнхені менш доступне

Аналітики ОЕСР порівнювали вартість житлової нерухомості із середніми наявними доходами населення в різних регіонах.

Виявилося, що в Німеччині різниця між найдорожчою та найдоступнішою агломераціями є найбільшою серед країн, для яких були доступні зіставні дані.

Найменш доступним серед німецьких міст у дослідженні виявився Мюнхен — один із найбільших економічних центрів країни.

Висока вартість нерухомості в Мюнхені пов'язана з концентрацією міжнародних компаній, високотехнологічних підприємств, фінансових установ та високооплачуваних робочих місць.

Значний попит на проживання в місті поєднується з обмеженими можливостями розширення житлової забудови. Це посилює конкуренцію серед покупців.

У Хемніці, який розташований у федеральній землі Саксонія, ситуація інша. На місцевий ринок нерухомості вплинули структурні зміни економіки східної Німеччини після об'єднання країни та довгострокові демографічні процеси.

Водночас різниця у 17 річних доходів не означає, що житло в Мюнхені коштує рівно у 17 разів дорожче. Йдеться про різницю у співвідношенні вартості нерухомості до річного наявного доходу.

Що відбувається з цінами на житло в інших країнах

Дослідження ОЕСР свідчить, що проблема високої вартості житла характерна не лише для Німеччини.

У 11 із 13 досліджених країн співвідношення цін на нерухомість до доходів населення у найбільших агломераціях перевищувало середній показник серед агломерацій відповідної країни.

У шести країнах найбільші міські агломерації одночасно були найменш доступними для придбання житла.

У середньому для купівлі житла в найбільшій агломерації країни потрібно на 6,9 річного доходу більше, ніж у найдоступнішій агломерації тієї самої держави.

Після Німеччини значний розрив зафіксовано в Ізраїлі — між Єрусалимом і Південним регіоном він становив 15,6 річного доходу.

Наскільки житло в містах дорожче, ніж за їхніми межами

Аналітики ОЕСР також встановили, що в середньому у 23 досліджених країнах нерухомість у міських центрах коштує на 27% більше, ніж у середньому по країні.

У приміських зонах, пов'язаних із великими містами щоденними трудовими поїздками, ціни в середньому на 15% нижчі за загальнонаціональний рівень.

Натомість за межами міських агломерацій нерухомість у середньому на 34% дешевша.

Таким чином, вищі зарплати у великих містах не завжди компенсують дорожче житло. У деяких випадках покупцям доводиться витрачати значно більшу частину своїх доходів на придбання нерухомості.

Що це означає для українців, які планують купувати житло

Для українців, які розглядають можливість довгострокового проживання або придбання нерухомості в Німеччині, дослідження демонструє важливість вибору регіону.

Найбільші економічні центри можуть пропонувати більше можливостей працевлаштування та вищі зарплати, однак вартість нерухомості там часто зростає швидше, ніж доступні доходи населення.

Альтернативою можуть стати промислові та університетські міста середнього розміру, зокрема на сході Німеччини.

Однак під час вибору місця проживання варто оцінювати не лише ціни на квартири, а й перспективи працевлаштування, рівень місцевих зарплат, транспортну доступність та інфраструктуру.