Топ-5 новин за середу: нові правила бронювання, податок на вихід для бізнесу та €2,9 млрд для України
В Україні розпочалися звільнення. Що буде з роботою та зарплатами
Український ринок праці стоїть на порозі важливих змін. Із одного боку, роботодавці масово скаржаться на зростаючий дефіцит кадрів.
Нові правила бронювання військовозобов'язаних: що змінив уряд
Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також він створить новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
В Україні готують «податок на вихід»: що зміниться для бізнесу з 2028 року
Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт, який імплементує в Україні окремі положення європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від оподаткування. Йдеться про запровадження так званого Exit Tax, загального правила протидії податковим зловживанням GAAR, а також механізмів усунення наслідків гібридних податкових розбіжностей.
Дрони, ППО та ракети: ЄС виділив Україні нові €2,9 млрд
Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Мільярдні збитки АТБ через російські удари: чи буде дефіцит продуктів.
Російські удари по складах АТБ-маркет завдали компанії мільярдних збитків і призвели до втрати частини товарів. Постачання до магазинів затримується через ускладнену логістику, однак у компанії запевняють, що дефіциту продуктів наразі немає.
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