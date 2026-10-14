Топ-5 новин за середу: нові правила бронювання, податок на вихід для бізнесу та €2,9 млрд для України

Український ринок праці стоїть на порозі важливих змін. Із одного боку, роботодавці масово скаржаться на зростаючий дефіцит кадрів.

Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також він створить новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт, який імплементує в Україні окремі положення європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від оподаткування. Йдеться про запровадження так званого Exit Tax, загального правила протидії податковим зловживанням GAAR, а також механізмів усунення наслідків гібридних податкових розбіжностей.

Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Мільярдні збитки АТБ через російські удари: чи буде дефіцит продуктів.

Російські удари по складах АТБ-маркет завдали компанії мільярдних збитків і призвели до втрати частини товарів. Постачання до магазинів затримується через ускладнену логістику, однак у компанії запевняють, що дефіциту продуктів наразі немає.