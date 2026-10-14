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14 жовтня 2026, 14:37

Дрони, ППО та ракети: ЄС виділив Україні нові €2,9 млрд

Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan.
Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan.
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Куди спрямують кошти

Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕБ та боєприпасів.

«Оскільки росія буксує на передовій, вона продовжує ескалацію повітряних атак, жорстоко цілячись у цивільних українців та інфраструктуру. Непохитна підтримка Європи важливіша, ніж будь-коли, щоб допомогти Україні захистити своє небо та зберегти життя людей. Сьогоднішній транш у розмірі 2,86 млрд євро дозволить задовольнити найнагальніші оперативні потреби України, включно з дронами та ракетами, які є життєво важливими для її оборони», — наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також: Новий транш допомоги: Україна отримала від ЄС €1,2 млрд на оборону

Програма Ukraine Support Loan

Загальний обсяг програми кредиту Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро на період 2026−2027 років. Із цієї суми 60 млрд євро передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислового комплексу України, ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку.

Протягом 2026 року на підтримку українського ОПК планують спрямувати 28,3 млрд євро. У Єврокомісії запевнили, що наступні транші в межах оборонної частини програми надходитимуть уже впродовж найближчих тижнів.

До кінця 2026 року для України залишаються доступними ще 29,64 млрд євро фінансової допомоги від ЄС. З них: 25,24 млрд євро — у межах кредиту Ukraine Support Loan (12,54 млрд євро на ОПК та 12,7 млрд євро на підтримку бюджету); 4,4 млрд євро — залишок бюджетної підтримки за початковою програмою Ukraine Facility.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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