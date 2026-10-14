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14 жовтня 2026, 12:49

В Україні готують «податок на вихід»: що зміниться для бізнесу з 2028 року

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт, який імплементує в Україні окремі положення європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від оподаткування. Йдеться про запровадження так званого Exit Tax, загального правила протидії податковим зловживанням GAAR, а також механізмів усунення наслідків гібридних податкових розбіжностей.

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт, який імплементує в Україні окремі положення європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від оподаткування.
Нові правила, у разі ухвалення парламентом, мають запрацювати з 1 січня 2028 року.
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Нові правила, у разі ухвалення парламентом, мають запрацювати з 1 січня 2028 року.

Що таке «податок на вихід»

Exit Tax застосовуватиметься у випадках, коли активи переміщуються за межі України і держава через це втрачає право оподатковувати приріст їхньої вартості.

У такій ситуації платник податку на прибуток має збільшити фінансовий результат до оподаткування на різницю між ринковою вартістю активу та його вартістю для цілей оподаткування.

Це може стосуватися, зокрема, передачі активів постійному представництву за кордоном, зміни податкової резиденції або припинення діяльності постійного представництва нерезидента в Україні.

Коли Exit Tax не застосовуватиметься

Правило не поширюватиметься на тимчасове переміщення активів строком до 12 місяців у межах окремих операцій із цінними паперами, застави, виконання пруденційних вимог або управління ліквідністю.

Також передбачені винятки для переміщення активів між платником податку та його дочірнім підприємством, а також для випадків, коли Україна не втрачає права на оподаткування.

Повторне оподаткування одного й того самого приросту вартості не допускатиметься.

Що змінює правило GAAR

Загальне правило протидії податковим зловживанням дозволятиме не враховувати для цілей оподаткування операції, які формально відповідають закону, але не мають обґрунтованої комерційної мети й здійснюються для отримання податкової вигоди всупереч змісту Податкового кодексу.

У такому разі податкові зобов’язання визначатимуться виходячи з фактичного економічного змісту відносин між сторонами.

При цьому саме на контролюючий орган покладатиметься обов’язок довести наявність податкового зловживання.

Як працюватимуть правила щодо гібридних розбіжностей

Окремий блок законопроєкту стосується ситуацій, коли одна й та сама операція, фінансовий інструмент або компанія по-різному трактуються для податкових цілей у двох країнах.

Через це можуть виникати ситуації подвійного врахування витрат або врахування витрат без відповідного включення доходу до бази оподаткування.

Законопроєкт передбачає механізми нейтралізації таких розбіжностей, а також правил щодо зворотних гібридних структур і подвійної податкової резиденції.

Які запобіжники передбачили для бізнесу

Перевірка на предмет застосування GAAR зможе призначатися лише за висновком спеціальної комісії.

До початку перевірки платнику мають надіслати окреме повідомлення. Після цього він зможе надати пояснення або уточнити податкові розрахунки.

Заперечення до акта перевірки також розглядатиме комісія, але вже в іншому складі. На вимогу платника до розгляду можуть залучатися представники Мінфіну та до двох експертів, визначених самим платником.

Коли нові правила запрацюють

Після ухвалення Верховною Радою закон набере чинності наступного дня після опублікування, але практично нові правила почнуть застосовуватися з 1 січня 2028 року.

Окремої податкової декларації не вводитимуть. Інформацію про переміщення активів планують відображати у чинній декларації з податку на прибуток.

Законопроєкт є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та подальшого наближення податкового законодавства до стандартів ЄС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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