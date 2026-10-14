Нові правила бронювання військовозобов’язаних: що змінив уряд

Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також він створить новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Нові правила бронювання

В оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт можуть скоротити зі 100% до 85%. Згідно з документом, у сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами квоти планують знизити з 75% до 60%. Для решти критично важливих компаній ліміт залишиться на рівні 50%.

Железняк підкреслив, що остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають ухвалити протягом 5 днів.

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«Уряд тільки-но ухвалив на своєму засіданні Постанову „Про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час“. Документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання — з п’ятиденним», — написав нардеп.

Замість Міноборони та Міжвідомчої робочої групи регулюванням статусу критичності займатиметься новостворений Координаційний центр при Кабінеті Міністрів з 17 осіб. До його складу увійдуть представники Мінекономіки, Міноборони, СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції, Пенсійного фонду та Держпраці.

Без схвалення цього органу підприємства не зможуть отримати статус критично важливого або погодити ліміт понад 50%. Рішення про підвищену квоту діятиме до одного року, а саму бронь необхідно оформити через сервіс «Дія» протягом п'яти робочих днів.

Що потрібно зробити бізнесу

Міністерства та обласні адміністрації зобов'язані переглянути галузеві критерії до 20 жовтня та погодити їх із Центром. За словами нардепа, бізнесу варто заздалегідь підготувати необхідні показники.

«Зібрати показники, що підлягають перевірці: оборонні контракти, частка ринку, податки, валютна виручка, рівень зарплат, відсутність боргу. До 20 жовтня дізнатися у свого міністерства чи ОДА, як переписують галузеві критерії, і подати пропозиції»,

— закликав Железняк.

Він зазначив, що вдалося прибрати норму, яка передбачала, що працівники з відстрочкою з інших причин більше не враховуватимуться в загальній кількості бази для розрахунку обсягу бронювання.