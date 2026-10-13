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13 жовтня 2026, 11:42

17 років тому Bitcoin уперше продали за долари: 5050 BTC коштували лише $5,02

17 років тому, 12 жовтня 2009 року, відбулася перша відома угода з обміну Bitcoin на фіатні гроші. Фінський розробник Мартті Малмі продав 5050 BTC за $5,02, отримавши оплату через PayPal. За курсом близько $83 660 за один Bitcoin станом на 13 жовтня 2026 року ці монети коштували б приблизно $422,5 млн. Про історичну угоду Малмі розповів у 2014 році, знайшовши підтвердження у своїх електронних листах.

17 років тому, 12 жовтня 2009 року, відбулася перша відома угода з обміну Bitcoin на фіатні гроші.
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Скільки коштував Bitcoin у 2009 році

У жовтні 2009 року криптовалюта ще не мала розвиненого ринку та звичних сьогодні торговельних платформ. Малмі продав монети користувачеві під псевдонімом NewLibertyStandard, який розвивав один із перших сервісів для обміну Bitcoin.

Угода фактично закріпила першу відому ринкову оцінку криптовалюти через обмін на звичайні гроші. У перерахунку на одну монету ціна становила приблизно $0,001, тобто близько однієї десятої цента.

Якби 5050 BTC із тієї угоди збереглися до сьогодні, їхня вартість за ціною $83 660 за монету становила б близько $422,5 млн.

Від 10 BTC для розробника до піци за 10 000 BTC

Перша відома угода за фіатні гроші була не першою транзакцією в мережі Bitcoin. Ще 12 січня 2009 року творець криптовалюти під псевдонімом Сатоші Накамото переказав 10 BTC криптографу та розробнику Гелу Фінні. Ця операція вважається першою Bitcoin-транзакцією між користувачами.

Іншою знаковою подією став так званий Bitcoin Pizza Day, який криптоспільнота щороку відзначає 22 травня. У 2010 році програміст Ласло Ганєч заплатив 10 000 BTC за дві піци, замовлені з доставкою. Тоді ці монети оцінювали приблизно у $41. Цю покупку вважають першою широко відомою комерційною угодою, у якій Bitcoin використали для придбання фізичних товарів.

За ціною близько $83 660 за BTC станом на 13 жовтня 2026 року ті самі 10 000 монет коштували б приблизно $836,6 млн.

Читайте також: Чи може майнінг біткоїна допомогти відбудувати Україну

Як Bitcoin перетворився на глобальний актив

Угоди 2009−2010 років стали важливими віхами в історії криптовалюти: вони показали, що Bitcoin можна не лише переказувати між користувачами, а й оцінювати у звичайних грошах та використовувати для купівлі товарів.

За роки, що минули, Bitcoin перетворився з експериментального цифрового активу на глобальний ринок із біржами, інституційними інвесторами та широким колом учасників. Водночас історія ранніх угод нагадує, наскільки мінливою може бути вартість криптовалют: суми, які тоді здавалися незначними, за сучасним курсом обчислюються сотнями мільйонів доларів.

Як ми писали, Біткоїн повернувся до $84 000 після різкого падіння: що відбувається на крипторинку



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
VladimirVG
VladimirVG
13 жовтня 2026, 12:50
#
— От би нам машину часу, повернутися у двохтисячні, намайніть біткойнів, а зараз би продали і …
— Панове міністри, які ще будуть варіанти для оздоровлення економіки?
© перефразіровка відомого анекдоту
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
13 жовтня 2026, 13:26
#
Навряд власники тисяч біткойнів дотримали їх до цих шалених цін. Хіба випадково — якісь забуті вінчестери з ключами до них і тд. Пригадую колись був пік у $30 (не тисячь, просто тридцять доларів) — купа людей на хабрі писали що пора «зливати».
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