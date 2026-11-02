Після закриття міжбанку у понеділок, 2 листопада, курс долара піднявся на 36 копійок у купівлі і на стільки ж у продажу. Тоді як курс євро злетів на 47 копійок у купівлі і також на 47 копійок — у продажу.
2 листопада 2026, 17:46
Долар і євро дорожчають на міжбанку
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 2 листопада
|
Закриття 2 листопада
|
Зміни
|
45,33/45,36
|
45,69/45,72
|
36/36
|
50,76/50,78
|
51,23/51,25
|
47/47
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,41−46,18 грн. Євро купують за 50,73 грн, а продають за 51,68 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,70−47,05, євро — 51,95−52,30 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3