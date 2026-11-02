EUR/USD: євро отримав тимчасовий перепочинок, але тиск зберігається

Загальна динаміка валютної пари за минулий період нагадує рух у боковому коридорі: після початкової спроби відновлення зниження поновилося до мінімумів, а потім ціна відновилася майже до початкових рівнів. Основним негативним чинником зниження стала політична криза у Франції, пов’язана з реалізацією програми скорочення бюджетного дефіциту. Дохідність французьких десятирічних облігацій піднялася вище 5%, максимум з 2002 року, а різниця між французькими та німецькими десятирічними облігаціями розширилася до 146 базисних пунктів. Водночас зросла вартість страхування французького державного боргу від дефолту.

Додатковий тиск чинили жовтневі індекси ділової активності PMI єврозони, які підтвердили погіршення економічних перспектив: зведений індекс знизився до 51,9 за очікуваних 52,7 проти 53,1 пункту у вересні — темпи розширення економіки сповільнилися до мінімального рівня за чотири місяці. Особливо слабка динаміка спостерігалася у Франції, де ділова активність знову перейшла до скорочення.

Тиск дещо послабшав і не дав євро опуститися ще нижче після того, як ФРС залишила ставку без змін, але двоє учасників голосування (Кук і Геммак) вимагали підвищення. Ворш назвав інфляцію надто високою, але заявив, що комітету потрібно більше інформації. Пауза без зобов’язань зняла частину поспіху з негайним підвищенням, тому долар відступив, а ймовірність грудневого підвищення оцінювалася приблизно у 85%.

Своєю чергою, ЄЦБ також зберіг ставки. Він обговорював і відхилив підвищення. Регулятор фактично підтвердив наявність інфляційних ризиків, але не дав безумовного сигналу про швидке підвищення ставки. Ринок назвав це «жорсткою паузою», а ймовірність грудневого підвищення оцінювалася приблизно у 82%. Крім того, Лагард оголосила, що піде у лютому, за дев’ять місяців до завершення терміну. За повідомленнями, це потрібно, щоб керівництво ЄС встигло обрати наступника до виборів у Франції, де лідирує Ле Пен.

Утім, подальший розворот пари вгору був пов’язаний з падінням долара на тлі обвалу акцій технологічних компаній: зокрема, Alphabet впала майже на 13%, втративши близько 500 млрд доларів капіталізації, ефект посилили слабкі звіти Amazon та Intel. Інвестори пішли в захисні облігації, і дохідність десятирічних американських паперів знизилася до 4,94% з 5,05%.