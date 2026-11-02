Загальна динаміка валютної пари за минулий період нагадує рух у боковому коридорі: після початкової спроби відновлення зниження поновилося до мінімумів, а потім ціна відновилася майже до початкових рівнів. Основним негативним чинником зниження стала політична криза у Франції, пов’язана з реалізацією програми скорочення бюджетного дефіциту. Дохідність французьких десятирічних облігацій піднялася вище 5%, максимум з 2002 року, а різниця між французькими та німецькими десятирічними облігаціями розширилася до 146 базисних пунктів. Водночас зросла вартість страхування французького державного боргу від дефолту.
EUR/USD: євро отримав тимчасовий перепочинок, але тиск зберігається
Додатковий тиск чинили жовтневі індекси ділової активності PMI єврозони, які підтвердили погіршення економічних перспектив: зведений індекс знизився до 51,9 за очікуваних 52,7 проти 53,1 пункту у вересні — темпи розширення економіки сповільнилися до мінімального рівня за чотири місяці. Особливо слабка динаміка спостерігалася у Франції, де ділова активність знову перейшла до скорочення.
Тиск дещо послабшав і не дав євро опуститися ще нижче після того, як ФРС залишила ставку без змін, але двоє учасників голосування (Кук і Геммак) вимагали підвищення. Ворш назвав інфляцію надто високою, але заявив, що комітету потрібно більше інформації. Пауза без зобов’язань зняла частину поспіху з негайним підвищенням, тому долар відступив, а ймовірність грудневого підвищення оцінювалася приблизно у 85%.
Своєю чергою, ЄЦБ також зберіг ставки. Він обговорював і відхилив підвищення. Регулятор фактично підтвердив наявність інфляційних ризиків, але не дав безумовного сигналу про швидке підвищення ставки. Ринок назвав це «жорсткою паузою», а ймовірність грудневого підвищення оцінювалася приблизно у 82%. Крім того, Лагард оголосила, що піде у лютому, за дев’ять місяців до завершення терміну. За повідомленнями, це потрібно, щоб керівництво ЄС встигло обрати наступника до виборів у Франції, де лідирує Ле Пен.
Утім, подальший розворот пари вгору був пов’язаний з падінням долара на тлі обвалу акцій технологічних компаній: зокрема, Alphabet впала майже на 13%, втративши близько 500 млрд доларів капіталізації, ефект посилили слабкі звіти Amazon та Intel. Інвестори пішли в захисні облігації, і дохідність десятирічних американських паперів знизилася до 4,94% з 5,05%.
Це, як і раніше, вказує на актуальність низхідного вектора найближчим часом. У разі корекційного зростання межа очікується в районі рівня 1,1274, де зберігається ключова зона опору з високою активністю продавців, які стримують подальший прохід вище. Підтвердженням чергової хвилі зниження стане ретест цієї зони з подальшим відскоком, який націлиться в область між 1,1010−1,0948.
Сценарій буде скасовано в разі пробиття опору та подальшого просування ціни вище розворотного рівня 1,1347.
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