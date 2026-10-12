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12 жовтня 2026, 10:58

Біткоїн повернувся до $84 000 після різкого падіння: що відбувається на крипторинку

Біткоїн відновлюється після різкого падіння минулого тижня. За останні 24 години криптовалюта подорожчала більш ніж на 1,4% і двічі за останні години перевищувала позначку $84 000. Про це свідчать дані Coinmarketcap. На момент підготовки матеріалу BTC торгувався поблизу $83 900.

Біткоїн відновлюється після різкого падіння минулого тижня.
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Відновлення підтримують поліпшення настроїв на крипторинку та примусове закриття коротких позицій трейдерів, які робили ставку на падіння. Водночас стійкість зростання поки не підтверджена: для подальшого руху вгору важливо, щоб до покупок на ринку деривативів приєднався попит на сам біткоїн.

Чому біткоїн зростає

Одним із чинників відскоку стало так зване коротке стиснення (short squeeze). За наведеними ринковими даними, обсяг ліквідацій позицій у біткоїні за 24 години зріс на 890,73% — до $41,36 млн. Значна частина припала на короткі позиції, відкриті в розрахунку на падіння ціни.

Коли біткоїн почав дорожчати, частину таких позицій примусово закрили. Це створило додатковий попит і посилило висхідний рух. Однак такий механізм не обов’язково свідчить про масштабний приплив нових інвестицій: для підтвердження стійкого відновлення потрібні активні спотові покупки.

Другим чинником стало поліпшення настроїв на ширшому криптовалютному ринку. Його загальна капіталізація зростала разом із біткоїном. Додаткову підтримку ризиковим активам могло надати зниження цін на нафту після геополітичних подій, що послабило побоювання щодо інфляції.

Що призвело до падіння минулого тижня

На початку жовтня біткоїн наближався до річних максимумів, однак згодом крипторинок зіткнувся з масштабним відтоком коштів та погіршенням настроїв. У четвер BTC опускався до $80 427 — найнижчого рівня з початку вересня. У середу спотові біткоїн-ETF втратили $484,9 млн, а в четвер — ще $244 млн. Додатковий тиск створювали високі дохідності американських держоблігацій і побоювання щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США. У результаті інвестори стали обережніше ставитися до ризикових активів, а індекс страху та жадібності знизився з 71 пункту 2 жовтня до нейтральних 56.

Попри нинішнє відновлення, ринок ще не відіграв попередніх втрат. За наведеними даними, загальна капіталізація криптовалютного ринку становила близько $2,89 трлн проти понад $3 трлн тижнем раніше.

Читайте також: Bitcoin і Ethereum дешевшають, поки альткоїни зростають: що відбувається на крипторинку

Які рівні біткоїна важливі далі

У короткостроковій перспективі увага трейдерів зосереджена на зоні підтримки $83 300-$83 500. Якщо біткоїн утримається вище неї, наступними орієнтирами можуть стати $84 800 і недавній максимум близько $86 677.

Якщо ж ціна опуститься нижче $83 300, можливе повторне тестування рівня $82 000. Для впевненого продовження зростання важливо також побачити збільшення обсягів спотової торгівлі під час руху вище $84 200.

На ринкові очікування впливатимуть і нові макроекономічні дані зі США, зокрема статистика інфляції. Вона може змінити оцінки майбутньої політики ФРС і, відповідно, апетит інвесторів до ризикових активів.

Отже, нинішній рух біткоїна поки більше схожий на обережне відновлення після розпродажу, ніж на підтверджений початок нового висхідного тренду. Подальша динаміка залежатиме від того, чи збережеться попит після закриття коротких позицій і чи повернуться інвестори до спотових криптоактивів.

Як ми писали, Bitcoin різко впав, спричинивши майже $1 млрд ліквідацій: чи побачимо $80 тисяч

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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