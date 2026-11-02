Понад 30 тисяч повернень у бізнес: чому українці повторно реєструють ФОП

В Україні дедалі більше підприємців після закриття ФОП знову повертаються до власної справи. За дев’ять місяців 2026 року зафіксували 30 033 повторні реєстрації — це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Якщо у 2023 році на такі випадки припадало лише 5% усіх відкриттів ФОП, то тепер — 14%. Тобто приблизно кожен сьомий новий підприємець уже мав власний бізнес.

Кожен сьомий ФОП в Україні відкривають не вперше. Фото: Pexels

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Такі дані наводить Опендатабот із посиланням на Єдиний державний реєстр.

Важливо: мова йде не лише про людей, які повернулися до підприємництва. Деякі з них встигли зареєструвати ФОП повторно кілька разів. Загалом за дев’ять місяців 2026 року до бізнесу повернулися 29 382 людини, а кількість повторних реєстрацій сягнула 30 033.

Чому українці закривають ФОП, а потім відкривають знову

Причин такої тенденції кілька. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов’язує її насамперед зі спрощенням процедур, витратами на утримання ФОП і можливістю заощадити на податках.

Закрити ФОП і знову зареєструвати його стало простіше. Із червня 2023 року на порталі «Дія» припинити підприємницьку діяльність можна автоматично, без звернення до державного реєстратора. А з листопада того самого року відкрити ФОП і вибрати систему оподаткування можна за однією заявою через послугу «е-Підприємець».

У 2024 році обидва сервіси пропрацювали повний рік. Тоді частка повторних реєстрацій зросла з 4,7% до 7%.

Є й фінансовий бік питання. Навіть якщо ФОП тимчасово не працює і не отримує доходу, його утримання коштує грошей. За оцінкою Гетманцева, із 1 січня 2025 року такі витрати перевищують 30 тисяч гривень на рік. Йдеться про єдиний соціальний внесок та військовий збір.

Тому деяким підприємцям вигідніше закрити ФОП на час простою, а коли з'являється робота — зареєструватися знову.

Ще один мотив — податкова економія. За словами Гетманцева, повторна реєстрація може допомогти підприємцю швидше перейти на нижчу ставку єдиного податку в іншій громаді. Якщо просто змінити адресу, нову ставку можна застосовувати лише з наступного року. Якщо ж припинити діяльність і зареєструвати ФОП знову, перейти на неї можна одразу.

Водночас Гетманцев не вважає, що масові повторні реєстрації обов'язково свідчать про податкові схеми.

«Не бачу потенційних „схем“ у цій ситуації з припиненням, а потім новою реєстрацією — адже ті, хто ухиляється, точно не мають бажання проходити документальну перевірку при припиненні», — зазначив він.

Водночас голова комітету визнає, що окремі випадки використання ФОП для дроблення бізнесу або підміни трудових відносин можливі. Однак, на його думку, їхня частка незначна.

У яких регіонах найбільше повторних реєстрацій

Найчастіше ФОП повторно реєструють у Києві. За дев'ять місяців 2026 року в столиці зафіксували 3 862 такі випадки — це 13% від загальної кількості.

Далі йдуть Дніпропетровська область із 2 861 реєстрацією та Одеська — із 2 226. Також до п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю повторних відкриттів увійшли Львівщина (2 115) і Київщина (2 032).

Деякі підприємці повертаються до бізнесу особливо часто. Найбільше повторних реєстрацій — вісім — має 25-річний підприємець із Дніпропетровщини. Він відкривав ФОП повторно у 2021, 2022 та 2024 роках. Його діяльність пов'язана з нерухомістю та рекламою.

Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей реєстрували ФОП повторно по сім разів. Серед сфер їхньої діяльності — торгівля на ринках, продуктовий ритейл, програмування, дизайн, ремонт комп'ютерів і послуги у сфері охорони здоров'я.

Варто враховувати, що повторною вважається кожна реєстрація людини, яка раніше вже мала ФОП. Перше відкриття до цієї статистики не входить, а кожне наступне зараховують окремо. Тому одна людина може мати одразу кілька повторних реєстрацій.

Читайте також: Бананове молоко, чорна ікра та брендовий одяг: Гетманцев розповів, що ввозять під виглядом гуманітарки