Новий учасник InvestMarket від «Мінфін» — фонд S1 Позняки

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилася нова інвестиційна пропозиція — фонд S1 Позняки. Цей проєкт включає інвестиції у 80 апартаментів у прибутковому будинку S1 Позняки в Києві. Розповідаємо, на яких умовах можна стати співвласником фонду.

S1 Позняки — пайовий інвестиційний фонд, активами якого стануть 80 апартаментів загальною площею 2 828 м² у прибутковому будинку S1 Позняки. Об'єкт розташований біля озера Срібний Кіл, за 2 хвилини від станції метро «Позняки», що забезпечує орендний попит.

Концепція передбачає поєднання житла, сервісу та інфраструктури для мешканців. У будинку працюватимуть коворкінг, спортзал, дитяча кімната. На перших поверхах будуть супермаркети, кав’ярні, стоматологія, аптеки. Також у доступі обладнане укриття.

Нерухомістю професійно управляє S1 Property — від пошуку мешканців, заселення до технічного обслуговування об'єкта.

Що пропонують інвесторам

Фонд S1 Позняки пропонує інвесторам стати співвласниками професійно керованої дохідної нерухомості на умовах колективної пайової участі.

УМОВИ ДЛЯ ІНВЕСТОРА:

запланована річна дохідність фонду — 9% річних у доларах США (фактична дохідність інвестора може відрізнятися, залежно від часу входу);

мінімальна перша інвестиція — 1 000 грн;

наступні інвестиції — від 100 грн;

номінал одного сертифіката — 100 грн;

строк діяльності фонду — до 14 вересня 2036 року;

обсяг емісії — 250 млн грн.

На етапі будівництва дохід фонду формується завдяки зростанню вартості нерухомості. Виплата дивідендів розпочнеться після введення будинку в експлуатацію та запуску орендної діяльності. Запланована дохідність 9% у доларах включає дивідендний та капіталізаційний складники.

Продати сертифікати інвестор може самостійно через особистий кабінет у кілька кліків, а кошти отримати протягом кількох годин. Також можна звернутися до S1 REIT щодо можливості їх викупу відповідно до умов фонду.

Кому підійде ця пропозиція

Завдяки низькому порогу входу — від 1000 гривень — долучитися до проєкту можуть як інвестори зі сформованим портфелем, які хочуть диверсифікувати свої вкладення, так і інвестори-початківці, які лише починають знайомство з інвестиціями у дохідну нерухомість.

Порядок дій для інвестора

Щоб стати співвласником фонду S1 Позняки:

Заповніть заявку на сайті S1 REIT або через менеджера Оберіть кількість сертифікатів Пройдіть верифікацію в особистому кабінеті Підпишіть документи в зручний спосіб Поповніть рахунок і починайте отримувати дохід

Дізнайтеся більше про умови входу в інвестицію та з’ясуйте важливі для вас деталі напряму в представників фонду — залиште заявку на БЕЗКОШТОВНУ консультацію.

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