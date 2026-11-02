У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилася нова інвестиційна пропозиція — фонд S1 Позняки. Цей проєкт включає інвестиції у 80 апартаментів у прибутковому будинку S1 Позняки в Києві. Розповідаємо, на яких умовах можна стати співвласником фонду.
Новий учасник InvestMarket від «Мінфін» — фонд S1 Позняки
S1 Позняки — пайовий інвестиційний фонд, активами якого стануть 80 апартаментів загальною площею 2 828 м² у прибутковому будинку S1 Позняки. Об'єкт розташований біля озера Срібний Кіл, за 2 хвилини від станції метро «Позняки», що забезпечує орендний попит.
Концепція передбачає поєднання житла, сервісу та інфраструктури для мешканців. У будинку працюватимуть коворкінг, спортзал, дитяча кімната. На перших поверхах будуть супермаркети, кав’ярні, стоматологія, аптеки. Також у доступі обладнане укриття.
Нерухомістю професійно управляє S1 Property — від пошуку мешканців, заселення до технічного обслуговування об'єкта.
Що пропонують інвесторам
Фонд S1 Позняки пропонує інвесторам стати співвласниками професійно керованої дохідної нерухомості на умовах колективної пайової участі.
УМОВИ ДЛЯ ІНВЕСТОРА:
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запланована річна дохідність фонду — 9% річних у доларах США (фактична дохідність інвестора може відрізнятися, залежно від часу входу);
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мінімальна перша інвестиція — 1 000 грн;
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наступні інвестиції — від 100 грн;
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номінал одного сертифіката — 100 грн;
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строк діяльності фонду — до 14 вересня 2036 року;
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обсяг емісії — 250 млн грн.
На етапі будівництва дохід фонду формується завдяки зростанню вартості нерухомості. Виплата дивідендів розпочнеться після введення будинку в експлуатацію та запуску орендної діяльності. Запланована дохідність 9% у доларах включає дивідендний та капіталізаційний складники.
Продати сертифікати інвестор може самостійно через особистий кабінет у кілька кліків, а кошти отримати протягом кількох годин. Також можна звернутися до S1 REIT щодо можливості їх викупу відповідно до умов фонду.
Кому підійде ця пропозиція
Завдяки низькому порогу входу — від 1000 гривень — долучитися до проєкту можуть як інвестори зі сформованим портфелем, які хочуть диверсифікувати свої вкладення, так і інвестори-початківці, які лише починають знайомство з інвестиціями у дохідну нерухомість.
Порядок дій для інвестора
Щоб стати співвласником фонду S1 Позняки:
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Заповніть заявку на сайті S1 REIT або через менеджера
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Оберіть кількість сертифікатів
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Пройдіть верифікацію в особистому кабінеті
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Підпишіть документи в зручний спосіб
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Поповніть рахунок і починайте отримувати дохід
Дізнайтеся більше про умови входу в інвестицію та з’ясуйте важливі для вас деталі напряму в представників фонду — залиште заявку на БЕЗКОШТОВНУ консультацію.
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