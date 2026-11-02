25 копійок 1992 року можуть коштувати до 20 тис. грн: які монети шукати

Окремі 25 копійок 1992 року можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень, а найдорожчі різновиди — до 20 тисяч гривень. Їхня цінність залежить від особливостей карбування, зокрема, штампів аверсу й реверсу та типу гурта. Про це розповів нумізматичний портал «Монети-Ягідки».

Стара монета номіналом 25 копійок може виявитися значно дорожчою за свою номінальну вартість. Фото: УНІАН

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Які 25 копійок 1992 року найдорожчі

Більшість монет цього року випуску не мають колекційної цінності й коштують лише 25 копійок. Серед рідкісних різновидів є екземпляри, виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі. Деякі з перших монет вважають пробними або незавершеними, оскільки їх карбували під час налагодження обладнання.

До таких належить різновид 5.1ДАг із гладким гуртом. За даними каталогу, збереглося лише кілька екземплярів, які не потрапляли в обіг.

Інша цінна категорія — 25 копійок із вдавленим тризубом, відомі як «Англійський чекан». Їх виготовляли англійськими штемпелями. Через помилку ці монети не повинні були потрапити в обіг, проте нумізмати на форумах повідомляють, що такі екземпляри знаходили серед звичайних монет.

За оцінками каталогу, ціни на різновиди 25 копійок 1992 року такі: