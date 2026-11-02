Окремі 25 копійок 1992 року можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень, а найдорожчі різновиди — до 20 тисяч гривень. Їхня цінність залежить від особливостей карбування, зокрема, штампів аверсу й реверсу та типу гурта. Про це розповів нумізматичний портал «Монети-Ягідки».
25 копійок 1992 року можуть коштувати до 20 тис. грн: які монети шукати
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Які 25 копійок 1992 року найдорожчі
Більшість монет цього року випуску не мають колекційної цінності й коштують лише 25 копійок. Серед рідкісних різновидів є екземпляри, виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі. Деякі з перших монет вважають пробними або незавершеними, оскільки їх карбували під час налагодження обладнання.
До таких належить різновид 5.1ДАг із гладким гуртом. За даними каталогу, збереглося лише кілька екземплярів, які не потрапляли в обіг.
Інша цінна категорія — 25 копійок із вдавленим тризубом, відомі як «Англійський чекан». Їх виготовляли англійськими штемпелями. Через помилку ці монети не повинні були потрапити в обіг, проте нумізмати на форумах повідомляють, що такі екземпляри знаходили серед звичайних монет.
За оцінками каталогу, ціни на різновиди 25 копійок 1992 року такі:
- 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм — 25 копійок.
- 1.2БАм — 1−5 грн.
- 1.2ВАм («бублики») — 50−60 грн.
- 2ААм — 1−5 грн.
- 2БАм — 25 копійок.
- 2БАк (крупний гурт) — 80−170 грн.
- 2БВм — 25 копійок.
- 2БВк (крупний гурт) — 5−20 грн.
- 2ВАм — 25 копійок.
- 2ГАм — 500−700 грн.
- 3БАм — 25 копійок.
- 3ВАм («бублики») — 100−150 грн.
- 3ГАм — до 20 000 грн.
- 4БАм («англійський чекан») — 3300−5000 грн.
- 5.1ААв — 800−1500 грн.
- 5.1ДАг — 5000−7000 грн.
Найдорожчим у цьому переліку є різновид 3ГАм, вартість якого може сягати 20 тисяч гривень.
За оцінкою каталогу, рідкісні монети трапляються приблизно одна на 30 тисяч екземплярів або ще рідше. Частіше можна знайти доступніші для колекціонерів різновиди, зокрема 1.2БАм, 1.2ВАм і 2БАк.
Як розпізнати цінну монету
Для визначення різновиду потрібно оглянути аверс, реверс і гурт. У каталозі І. Т. Коломійця їх позначають комбінацією цифр і літер: цифра відповідає штампу аверсу, великі літери — штампу реверса, а маленька літера наприкінці вказує на тип гурта.
На аверсі потрібно звернути увагу на середній зуб тризуба та напис із датою:
- Штамп 1: середній зуб потовщений угорі, одиниця в даті має хвостик.
- Штамп 2: середній зуб тонкий.
- Штамп 3: середній зуб товстий.
- Штамп 4: тризуб вдавлений.
- Штамп 5: середній зуб товстий, літера «Ї» торкається літери «Н».
На реверсі важливі розмір ягід, форма другого грона та розташування черешків:
- АА: великі ягоди, гроно № 2 має форму прямокутного трикутника.
- БА: дрібні ягоди, гроно № 2 має форму тупокутного трикутника, черешки в гронах № 7 та № 8 торкаються ягід.
- БВ: дрібні ягоди, гроно № 2 має форму тупокутного трикутника, черешки в гронах № 7 та № 8 не торкаються ягід.
- ВА: великі ягоди з отворами.
- ГА: дрібні ягоди, у гронах № 4 та № 8 немає черешків.
- ДА: великі ягоди злилися між собою.
Окремо потрібно перевірити гурт. Він буває з дрібною насічкою (м), дрібною виступаючою насічкою (в), крупною насічкою (к) або гладкий (г).
Наприклад, тонкий середній зуб тризуба відповідає штампу 2, прямокутна форма грона № 2 — штампу АА, а дрібна насічка на гурті позначається літерою м. Разом це різновид 2ААм, який, за каталогом, коштує 1−5 гривень.
Тим, хто хоче перевірити монету на найбільшу колекційну вартість, варто звернути увагу на різновиди 2ГАм, 3ГАм, 4БАм і 5.1ААв. Їх можна порівняти з детальними описами в каталозі.
Де продати рідкісні 25 копійок
Рідкісні монети можна виставити на спеціалізованих майданчиках. Серед них — аукціони «Віоліті», New Auction і форум «Монети ІТК».
Звичайні 25 копійок колекціонерів переважно не цікавлять. Тому перед продажем важливо правильно визначити різновид. Якщо монета коштує кілька тисяч гривень, покупець може захотіти оглянути її наживо, щоб переконатися, що це справді рідкісний екземпляр.
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