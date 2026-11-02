Для українців, які планують придбати житло за програмою «єОселя», оновили цінові обмеження. Тепер допустима вартість квадратного метра залежатиме від регіону, в якому розташована квартира. Найвищий ліміт встановили для Києва, а найнижчий — для Кіровоградської області. Розповідаємо, скільки тепер можна заплатити за квадратний метр у різних регіонах України.
За «єОселею» тепер можна купити дорожчу квартиру: що змінилося
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Нові показники опосередкованої вартості спорудження житла затвердило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Скільки коштує квадратний метр у різних регіонах
За новими розрахунками, середній показник вартості будівництва квадратного метра житла в Україні становить 27 894 грн.
Найвищу вартість зафіксували в Києві — 32 600 грн за квадратний метр. Серед областей лідирує Харківська з показником 29 318 грн. Найнижчий норматив встановили для Кіровоградської області — 23 707 грн.
Ось які показники затвердило міністерство для регіонів:
- Київ — 32 600 грн;
- Харківська область — 29 318 грн;
- Донецька область — 29 299 грн;
- Чернігівська область — 27 928 грн;
- Київська область — 27 859 грн;
- Миколаївська область — 27 852 грн;
- Львівська область — 27 742 грн;
- Черкаська область — 27 474 грн;
- Рівненська область — 27 397 грн;
- Дніпропетровська область — 27 043 грн;
- Запорізька область — 27 016 грн;
- Вінницька область — 26 897 грн;
- Хмельницька область — 26 845 грн;
- Волинська область — 26 813 грн;
- Луганська область — 26 758 грн;
- Одеська область — 26 723 грн;
- Сумська область — 26 168 грн;
- Тернопільська область — 26 146 грн;
- Чернівецька область — 25 820 грн;
- Херсонська область — 25 379 грн;
- Івано-Франківська область — 25 083 грн;
- Полтавська область — 24 802 грн;
- Житомирська область — 24 520 грн;
- Закарпатська область — 24 214 грн;
- Кіровоградська область — 23 707 грн.
Зазначені показники розраховані без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, де ведуться або велися бойові дії.
Нагадаємо
У вересні народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що майже 73% збільшення фінансування житлової політики у 2027 році припаде на програму пільгової іпотеки «єОселя». На неї в проєкті держбюджету заклали 45 млрд грн — на 27,9 млрд грн більше, ніж роком раніше.
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