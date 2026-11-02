За «єОселею» тепер можна купити дорожчу квартиру: що змінилося

Для українців, які планують придбати житло за програмою «єОселя», оновили цінові обмеження. Тепер допустима вартість квадратного метра залежатиме від регіону, в якому розташована квартира. Найвищий ліміт встановили для Києва, а найнижчий — для Кіровоградської області. Розповідаємо, скільки тепер можна заплатити за квадратний метр у різних регіонах України.

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Нові показники опосередкованої вартості спорудження житла затвердило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Скільки коштує квадратний метр у різних регіонах

За новими розрахунками, середній показник вартості будівництва квадратного метра житла в Україні становить 27 894 грн.

Найвищу вартість зафіксували в Києві — 32 600 грн за квадратний метр. Серед областей лідирує Харківська з показником 29 318 грн. Найнижчий норматив встановили для Кіровоградської області — 23 707 грн.

Ось які показники затвердило міністерство для регіонів:

Київ — 32 600 грн;

Харківська область — 29 318 грн;

Донецька область — 29 299 грн;

Чернігівська область — 27 928 грн;

Київська область — 27 859 грн;

Миколаївська область — 27 852 грн;

Львівська область — 27 742 грн;

Черкаська область — 27 474 грн;

Рівненська область — 27 397 грн;

Дніпропетровська область — 27 043 грн;

Запорізька область — 27 016 грн;

Вінницька область — 26 897 грн;

Хмельницька область — 26 845 грн;

Волинська область — 26 813 грн;

Луганська область — 26 758 грн;

Одеська область — 26 723 грн;

Сумська область — 26 168 грн;

Тернопільська область — 26 146 грн;

Чернівецька область — 25 820 грн;

Херсонська область — 25 379 грн;

Івано-Франківська область — 25 083 грн;

Полтавська область — 24 802 грн;

Житомирська область — 24 520 грн;

Закарпатська область — 24 214 грн;

Кіровоградська область — 23 707 грн.

Зазначені показники розраховані без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, де ведуться або велися бойові дії.

Нагадаємо

У вересні народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що майже 73% збільшення фінансування житлової політики у 2027 році припаде на програму пільгової іпотеки «єОселя». На неї в проєкті держбюджету заклали 45 млрд грн — на 27,9 млрд грн більше, ніж роком раніше.

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