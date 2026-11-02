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2 листопада 2026, 17:55

За «єОселею» тепер можна купити дорожчу квартиру: що змінилося

Для українців, які планують придбати житло за програмою «єОселя», оновили цінові обмеження. Тепер допустима вартість квадратного метра залежатиме від регіону, в якому розташована квартира. Найвищий ліміт встановили для Києва, а найнижчий — для Кіровоградської області. Розповідаємо, скільки тепер можна заплатити за квадратний метр у різних регіонах України.

Для українців, які планують придбати житло за програмою «єОселя», оновили цінові обмеження.
Уряд переглянув допустиму вартість квартир за програмою «єОселя». Фото: Pexels
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Нові показники опосередкованої вартості спорудження житла затвердило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Скільки коштує квадратний метр у різних регіонах

За новими розрахунками, середній показник вартості будівництва квадратного метра житла в Україні становить 27 894 грн.

Найвищу вартість зафіксували в Києві — 32 600 грн за квадратний метр. Серед областей лідирує Харківська з показником 29 318 грн. Найнижчий норматив встановили для Кіровоградської області — 23 707 грн.

Ось які показники затвердило міністерство для регіонів:

  • Київ — 32 600 грн;
  • Харківська область — 29 318 грн;
  • Донецька область — 29 299 грн;
  • Чернігівська область — 27 928 грн;
  • Київська область — 27 859 грн;
  • Миколаївська область — 27 852 грн;
  • Львівська область — 27 742 грн;
  • Черкаська область — 27 474 грн;
  • Рівненська область — 27 397 грн;
  • Дніпропетровська область — 27 043 грн;
  • Запорізька область — 27 016 грн;
  • Вінницька область — 26 897 грн;
  • Хмельницька область — 26 845 грн;
  • Волинська область — 26 813 грн;
  • Луганська область — 26 758 грн;
  • Одеська область — 26 723 грн;
  • Сумська область — 26 168 грн;
  • Тернопільська область — 26 146 грн;
  • Чернівецька область — 25 820 грн;
  • Херсонська область — 25 379 грн;
  • Івано-Франківська область — 25 083 грн;
  • Полтавська область — 24 802 грн;
  • Житомирська область — 24 520 грн;
  • Закарпатська область — 24 214 грн;
  • Кіровоградська область — 23 707 грн.

Зазначені показники розраховані без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, де ведуться або велися бойові дії.

Нагадаємо

У вересні народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що майже 73% збільшення фінансування житлової політики у 2027 році припаде на програму пільгової іпотеки «єОселя». На неї в проєкті держбюджету заклали 45 млрд грн на 27,9 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Читайте також: єОселя: понад 28 тисяч родин придбали власне житло на 50 млрд грн

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
BatonUA
BatonUA
2 листопада 2026, 17:59
#
По програмі для бідних, тепер можна купити житло ДОРОЖЧЕ. Дякую партії
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