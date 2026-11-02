Злам Binance на $6,3 млрд: чи зможе криптобіржа повернути довіру клієнтів

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У неділю Binance частково відновила виведення коштів після хакерської атаки. За перші дев'ять з половиною годин клієнти забрали з платформи близько $4,6 млрд, тоді як внесли приблизно $1 млрд. Чистий відтік становив $3,64 млрд, або 2,1% активів біржі.

Тепер Binance намагається переконати користувачів у безпеці платформи та запевнити, що здатна покрити збитки. Проте інцидент уже позначився на настроях крипторинку. Аналітики побоюються, що великі інвестори можуть обережніше ставитися до вкладень у цифрові активи.

Як Binance намагається повернути довіру клієнтів

Після початкового сплеску обсяги виведення коштів знизилися та почали стабілізуватися. Про це Binance повідомила у своєму дописі в X. Співкерівниця біржі Yi He заявила, що головне завдання компанії зараз полягає в забезпеченні безпеки платформи. Після цього Binance розраховує відновити повноцінну роботу.

Компанія також запевняє, що покриє збитки від атаки власними ресурсами. Для цього вона вже залучила $6 млрд із корпоративної скарбниці, страхового фонду та резерву, призначеного для компенсації втрат через порушення безпеки.

Частина викрадених активів уже заблокована. Приблизно половина коштів, за даними Reuters, припадала на стейблкоїни. Їхні емітенти, зокрема Circle, заморозили частину викрадених активів. У Circle повідомили, що заблокували понад $1,1 млрд в USDC.

Binance поступово повертає можливість виводити криптовалюти. Станом на понеділок користувачам знову було доступне виведення біткоїна через мережу Bitcoin, а також ефіру та деяких доларових стейблкоїнів через Ethereum. Біржа також відновила виведення коштів у доларах США. Для більшості інших криптовалют обмеження ще діяли.

Хто стоїть за зламом і чи залишаються клієнти на біржі

Федеральне бюро розслідувань США (FBI) поклало відповідальність за атаку на північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor, яке підтримує держава. Про це відомство повідомило в суботу.

Дослідники характеризують угруповання як досвідчене та технічно підготовлене. За їхніми даними, воно використовує викрадені кошти для фінансування збройних програм Північної Кореї.

Попри масштаб атаки, аналітики поки не бачать ознак масової паніки серед клієнтів Binance. Старший дослідник гонконгської HashKey Group Тім Сан назвав відтік коштів відносно помірним. На його думку, серйозніші наслідки можуть проявитися в рішеннях маркетмейкерів, інституційних інвесторів та інших великих учасників ринку. Вони можуть переглянути обсяги коштів, які готові вкладати в криптовалюти.

Частина трейдерів не планує залишати Binance. Віцепрезидент Singapore Asia Web3 AI Association Джей Ко пояснив, що централізовані біржі й надалі відіграють важливу роль у забезпеченні ліквідності, торгівлі та доступу до крипторинку.

Користувач Binance Раян Тан також не поспішає виводити кошти. Після краху біржі FTX чотири роки тому він вирішив зберігати основні активи у власному криптогаманці, а не залишати їх на торгових платформах.

За даними Binance, біржа має понад 335 млн користувачів у світі. Її середньоденний обсяг торгів цифровими активами та деривативами становить $95 млрд.

Чи вплине злам Binance на весь крипторинок

Наслідки атаки відчули не лише користувачі біржі. Після падіння до мінімуму за шість тижнів у п'ятницю біткоїн відновився протягом вихідних і в понеділок торгувався вище $78 тисяч. Ефір також відіграв частину втрат після падіння до найнижчого рівня за два місяці.

Проте інші показники свідчать про обережність інвесторів. Із п'ятниці знижується капіталізація ринку стейблкоїнів. Це може вказувати на переміщення частини коштів у готівку або традиційні активи.

Ще один сигнал надійшов від спотових біржових фондів на біткоїн (ETF), які використовують, зокрема, великі інвестори. У п'ятницю вони зафіксували відтік $643 млн. Це найбільший денний показник за жовтень.

Крім того, за даними керівника глобального напряму політики американської компанії TRM Labs Арі Редборда, було ліквідовано позиції з кредитним плечем на суму понад $1,3 млрд.

Аналітики вважають, що масштаб і характер атаки на Binance можуть на певний час стримати інституційні інвестиції в криптовалюти. Раніше трейдери розраховували, що приплив такого капіталу підтримуватиме зростання цін.

Засновник і керівник компанії з повернення криптоактивів iSanctuary Джонатан Бентон зазначив, що технології для відстеження викрадених коштів уже існують. Головна складність полягає в швидкій координації дій, поки активи не зникли.

На його думку, майбутнє крипторинку залежатиме не лише від того, скільки грошей інвестори готові вкладати, а й від того, наскільки безпечно вони зможуть їх зберігати.

Нагадаємо

Користувачі криптовалютної біржі Binance за перші 9,5 години після відновлення виведення коштів забрали з платформи на $3,64 млрд більше, ніж внесли. За цей час обсяг виведень становив $4,65 млрд, тоді як депозити сягнули $1,01 млрд. Чистий відтік дорівнює приблизно 2,1% активів біржі, які оцінювалися в $171 млрд станом на 28 жовтня