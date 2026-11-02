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2 листопада 2026, 19:06

Союзникам дедалі складніше допомагати Україні: експерт пояснив, що змінюється

Економічні проблеми дедалі частіше виходять на перший план у політичному порядку денному Європи та США. Зростання державних боргів, тиск на бюджети й невдоволення громадян змушують уряди зосереджуватися на внутрішніх потребах. Для України це важливий сигнал, адже від фінансових можливостей союзників залежить подальша підтримка країни. Економіст і колишній радник президента України Олег Устенко у своєму YouTube-каналі пояснив, чому Україні може стати складніше розраховувати на фінансову підтримку союзників і до чого варто готуватися.

Економічні проблеми дедалі частіше виходять на перший план у політичному порядку денному Європи та США.
Борги, протести й бюджетні проблеми: які економічні проблеми турбують союзників. Фото: Pexels
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У Європі внутрішні проблеми витісняють українське питання

У європейських країнах зростає невдоволення через вартість життя, зарплати, пенсії, податки та міграцію. Люди виходять на протести, а уряди змушені реагувати на вимоги виборців. Усе це відбувається на тлі зростання державних боргів і проблем із бюджетами.

Олег Устенко звертає увагу на зміну політичних пріоритетів європейських країн. За його словами, Польща дедалі більше зосереджується на внутрішніх політичних конфліктах, у Франції тривають суперечки щодо пенсій і соціальних витрат, а в Німеччині на перший план вийшли міграція, енергетика та проблеми промисловості.

«Кожна країна в Європейському Союзі починає мислити категоріями: спочатку ми. Знову своя сорочка ближче до тіла», зазначає економіст.

Він вважає, що для України це серйозний сигнал. Політичні ресурси союзників дедалі більше спрямовуються на розв'язання власних проблем, а українське питання відходить на другий план.

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Чому підтримувати Україну стає складніше

Внутрішні проблеми європейських країн впливають не лише на політичний порядок денний, а й на можливості фінансувати зовнішні зобов'язання. Особливо, на думку економіста, це помітно на прикладі Франції, де громадяни вимагають збільшення витрат на пенсії, освіту та медицину.

Устенко пояснює, що кожен додатковий мільярд, який уряд спрямовує на внутрішні потреби, ускладнює фінансування інших напрямів, зокрема міжнародної допомоги.

Схожу тенденцію економіст бачить і у США. Напередодні виборів американські політики зосередилися на тарифах, робочих місцях, промисловості та конкуренції з Китаєм. Внутрішня економіка стала однією з головних тем політичної боротьби.

«Найбільша економіка світу також дедалі більше зосереджується на власних завданнях», говорить Устенко про США.

За його оцінкою, зміна політичних пріоритетів не залежатиме лише від результатів виборів. Навіть якщо політична конфігурація американської влади зміниться, питання економіки, зайнятості та добробуту громадян залишатимуться серед головних.

При цьому економіст не пов'язує такі процеси з раптовим погіршенням ставлення західного суспільства до України. Причина, на його думку, значно прагматичніша: політики змушені реагувати на запити власних виборців, адже від цього залежить їхнє політичне майбутнє.

Україні потрібна опора не лише на міжнародну допомогу

Для України ці процеси особливо важливі через залежність від зовнішнього фінансування. Підтримка партнерів необхідна для наповнення державного бюджету, військових потреб, економічного розвитку та майбутнього відновлення країни.

Устенко пропонує інакше подивитися на питання міжнародної допомоги. За його словами, важливо не лише те, чи отримує Україна гроші сьогодні, а й те, наскільки стабільно партнери зможуть підтримувати її завтра, наступного місяця та наступного року.

«Головне питання полягає в тому, наскільки стабільною буде допомога від наших союзників, партнерів… — тих, хто нам зараз допомагає», наголошує економіст.

Він попереджає, що нові програми підтримки можуть даватися західним урядам дедалі важче. Якщо державні борги зростатимуть, а внутрішні витрати й політичний тиск посилюватимуться, фінансувати зовнішні зобов'язання буде складніше.

«Ми не повинні розраховувати на нескінченну допомогу. Ми не повинні розраховувати на те, що можемо нескінченно складати свої списки бажань», зазначає Устенко.

На його думку, Україні потрібні не лише нові кредити та міжнародні пакети допомоги, а й власні джерела економічної стійкості. Чим більше уваги західні уряди приділятимуть внутрішнім проблемам, тим важливіше для України буде мати ресурси для підтримки власної економіки.

Житлові витрати стають дедалі більшим тягарем для європейців

Житло в Європі забирає дедалі більшу частину сімейних бюджетів: понад 34 млн жителів ЄС витрачають на нього більш як 40% доходу.
Найскладніше у Греції, де з такою проблемою стикається кожен четвертий житель. За кількістю людей, для яких житлові витрати стали надмірним навантаженням, лідирує Німеччина. У середньому по Євросоюзу таких 7,7% населення.
Експерти пояснюють ситуацію зростанням вартості житла й оренди, яке випереджає доходи, а серед можливих причин подальшого подорожчання називають і енергоносії.
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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
2 листопада 2026, 20:51
#
Всі отримали від війни що хотіли, достатньо заробили — далі спустять на гальмах до миру поступово.
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