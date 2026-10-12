Чи може майнінг біткоїна допомогти відбудувати Україну

Майнінгові ферми біля українських АЕС могли б приносити гроші на відбудову, купуючи електрику, яку неможливо доставити споживачам. Таку ідею запропонували в американському Bitcoin Policy Institute, оцінивши потенційні надходження в $1 млрд за п’ять років. Звідки в країні з відключеннями може взятися зайва електрика і чому її пропонують продавати саме майнерам? Відповідь залежить від стану мереж, умов угоди та того, скільки грошей після всіх витрат залишиться Україні.

Навіщо Україні майнінгові ферми біля АЕС

11 серпня на сайті американського Bitcoin Policy Institute вийшов матеріал Джейкоба Лангенкампа «Роль біткоїна у відновленні України». Автор розглядає майнінг як спосіб заробити на атомній електриці, яку через пошкоджені мережі неможливо доставити споживачам. Для цього він пропонує залучити приватні компанії, які встановлять біля АЕС обладнання для видобутку біткоїна й купуватимуть енергію безпосередньо поблизу місця її виробництва.

За задумом Лангенкампа, інвестор фінансуватиме обладнання та його роботу, а український виробник отримуватиме плату за електрику. Ці надходження автор пропонує використати для обслуговування кредитів на відбудову. Додаткову користь могли б принести податки, робочі місця й замовлення місцевим підрядникам, хоча їхнього внеску в економіку він окремо не розраховує. При цьому Україні необов’язково самій видобувати біткоїни чи накопичувати їх у державному резерві, щоб заробляти на такій співпраці.

Для українців, які переживають відключення через російські обстріли й дефіцит електроенергії, розмови про її надлишок можуть звучати дивно. Проте станція іноді здатна виробляти більше, ніж пошкоджені лінії та підстанції можуть передати споживачам. Тоді її потужність обмежують, навіть якщо в іншій частині країни електрики бракує. Покупець поруч за належного підключення міг би використати частину цього потенціалу ще до відновлення передачі.

Майнінг підходить для такої ролі завдяки особливостям своєї роботи. Спеціалізовані комп’ютери виконують обчислення, які забезпечують роботу мережі біткоїна, й отримують винагороду в криптовалюті. Фермі потрібні електрика та інтернет, а її споживання можна швидко скорочувати за потреби енергосистеми. Це вже застосовують на практиці: за дослідженням Cambridge Centre for Alternative Finance, опитані майнери повідомили про скорочення споживання загалом на 888 ГВт·год протягом 2023 року. Водночас кожна зупинка означає недоотриманий заробіток, який інвестор враховуватиме в ціні, запропонованій за електрику.

Продаж такому покупцю потенційно може бути вигіднішим за експорт, якщо пряме підключення дозволить зменшити втрати та витрати на передачу. Проте порівнювати потрібно суму, яка залишиться виробнику після всіх витрат, включно з облаштуванням підключення. Вища ціна за кордоном може переважити економію від близькості ферми. Найпереконливіша перевага майнінгу виникає тоді, коли передати енергію іншому покупцю взагалі неможливо, а плата майнера перевищує додаткові витрати на її виробництво й постачання. У такій ситуації станція отримує дохід від потужності, яка інакше залишалася б незадіяною.

Мільярд за п’ять років: як автор рахує вигоду для України

Головна перевага майнінгу в розрахунках Лангенкампа — можливість почати заробляти ще до завершення великої відбудови. На запуск контейнерної ферми він відводить 6−9 місяців, а придбання обладнання, його встановлення та подальшу роботу за запропонованою схемою фінансуватиме приватний інвестор. Натомість відновлення високовольтних ліній від АЕС до великих міст, за оцінкою автора, потребуватиме 3−5 років і понад $10 млрд, які Україні доведеться залучати на відбудову енергосистеми. Автор бачить у цій різниці можливість отримати перші надходження, поки інші галузі чекають на ремонт інфраструктури. Це запропонований ним сценарій, а не затверджений графік будівництва в Україні.

Центральна цифра дослідження — близько $1 млрд за п’ять років від продажу електроенергії майнерам із сумарною потужністю споживання 750 МВт. У середньому це $200 млн щороку, причому йдеться про платежі за електрику, з яких ще потрібно покрити витрати енергокомпанії. Самої фінансової моделі у статті немає: автор посилається на розрахунки неназваної майнінгової компанії. Проте його оцінку можна перевести у зрозуміліші величини й побачити, наскільки результат залежить від тривалості роботи обладнання.

Що рахуємо Результат Споживання ферми потужністю 750 МВт за рік безперервної роботи 6,57 млрд кВт·год Ціна електрики, за якої така робота дає $1 млрд за п’ять років Близько 3 американських центів* за кВт·год Надходження за тієї самої ціни, якщо ферма працює половину часу Близько $500 млн за п’ять років

Власний розрахунок на основі цифр автора, без урахування високосних років. Це не оприлюднений ним тариф і не прогноз завантаження українських АЕС.

* За цілодобової роботи ферми прогноз автора відповідає ціні близько 1,37 грн за кВт·год за нинішнім курсом. Для порівняння, у вересні середня гуртова ціна електрики в Україні становила 6,20 грн за кВт·год без ПДВ. Тобто за такого режиму роботи сценарій передбачає, що майнери купуватимуть електроенергію приблизно вчетверо дешевше за цей ринковий орієнтир.

Далі Лангенкамп пропонує використати щорічні платежі майнерів для погашення кредитів на відбудову. За його підрахунками, $200 млн на рік дозволили б обслуговувати двадцятирічну позику приблизно на $1,8 млрд під 9% або на $4 млрд без відсотків, якщо їх субсидують донори. Україна могла б отримати кошти на будівництво одразу, а повертати поступово. Але для цього відповідна сума має залишатися доступною для виплат усі двадцять років. Оцінка надходжень за перші п’ять років сама собою цього не забезпечує.

Окрема пропозиція стосується BitBonds, облігацій із біткоїном як частиною забезпечення. У наведеній автором схемі з кожних залучених $100 держава спрямовувала б $90 на звичайні потреби, а $10 — на придбання криптовалюти. Покупець облігації отримував би право на частину можливого зростання її вартості й завдяки цьому, за задумом, погоджувався б на нижчі відсотки за позикою. Якщо ж Україна накопичуватиме біткоїни, отримані як оплату за електрику, їх можна було б використати для забезпечення, спрямувавши на відбудову всі позичені кошти. Поки це фінансова концепція, для якої у статті немає конкретних умов українського випуску чи підтвердженої економії на відсотках.

Найамбітніша частина задуму виходить за межі кредитування. Лангенкамп пропонує створити державний біткоїн-фонд, поєднавши ідею норвезького фонду національного добробуту з персональними накопичувальними рахунками для громадян. Його кошти могли б підтримувати освіту й інфраструктуру, а окремі рахунки — дітей, ветеранів, родини загиблих та інших постраждалих від війни. Так автор вибудовує шлях від продажу електрики до довгострокових заощаджень країни. Однак для цього останнього кроку він уже покладається на зростання вартості біткоїна, не наводячи розрахунків того, скільки фонд зможе виплачувати та що відбуватиметься за падіння курсу.

Що може завадити біткоїновій відбудові

Хоча розрахунки звучать доволі оптимістично, у такій стратегії відбудови є чимало «але». Найочевидніший ризик пов’язаний із самим BTC, який може не лише дорожчати, а й різко втрачати в ціні. Для майнера це означатиме менший заробіток, а для державного фонду з криптовалютою на балансі — знецінення накопичень. Проте навіть зростання курсу не гарантує успіху.

Електрика може бути доступною не тоді й не стільки, скільки потрібно

У статті немає даних, які підтверджували б можливість роками постачати майнерам саме 750 МВт. Обсяги доступної енергії змінюватимуться через ремонти реакторів, стан мережі, сезонний попит і нові обстріли. До того ж пошкоджена підстанція може створювати значно серйознішу проблему, ніж неможливість продати електрику. Підстанції забезпечують і зовнішнє живлення систем охолодження та безпеки АЕС. Ферма поруч не усуває цих ризиків і не гарантує, що станція зможе збільшити виробництво.

Виникає й суперечність між потребами енергосистеми та інвестора. Україні вигідний споживач, якого можна відключити, щойно електрика знадобиться іншим. Майнеру потрібен достатній час роботи, щоби повернути вкладення. Якщо простої будуть частими, він може вимагати ще нижчої ціни або компенсацій. А після відновлення мережі довгостроковий контракт на дешеву електрику здатен обмежити можливість продавати її дорожче. Тому право відключати ферму, переглядати ціну й змінювати обсяги постачання має бути частиною домовленостей від початку.

Дешева електрика ще не гарантує прибуткового майнінгу

За дослідженням Кембриджського центру альтернативних фінансів, електроенергія становить понад 80% грошових операційних витрат опитаних майнерів. Але обладнання також потрібно придбати, охолоджувати, обслуговувати й поступово оновлювати. Водночас компанії конкурують із майнерами в усьому світі. Якщо сукупна обчислювальна потужність мережі зростає, та сама ферма за інших рівних умов отримує меншу частку винагороди. Приблизно раз на чотири роки протокол BTC ще й удвічі скорочує винагороду новими монетами.

В Україні до цього додаються ризик пошкодження обладнання, витрати на захист і можливе страхування. Приватний інвестор може взяти їх на себе, але врахує у вимогах до ціни електрики та гарантій постачання. Тому його готовність профінансувати будівництво ще не означає, що держава отримає вигідний контракт. Якщо майнінг стане збитковим і компанія припинить роботу, зникнуть і платежі, на які автор пропонує спиратися під час погашення кредитів.

Правила для крипторинку досі не завершені

Станом на 10 жовтня 2026 року законопроєкт № 10225-д про оподаткування та регулювання віртуальних активів ще досі готується до другого читання. Його ухвалили за основу у вересні 2025-го, але остаточного рішення досі немає. Це не означає, що в Україні заборонена будь-яка діяльність із криптовалютою. Проте інвестор, який планує працювати багато років, поки не має остаточно визначених спеціальних правил, від яких залежатимуть його податки й витрати.

Для енергокомпанії продаж електрики за гривні та отримання оплати біткоїном також мають різні наслідки. Другий варіант потребує врегулювання обліку, зберігання, обміну активів і відповідальності за втрати. Ще складніше перейти від таких розрахунків до державних облігацій із криптовалютним забезпеченням. Самого ухвалення закону про крипторинок недостатньо, щоб автоматично запрацювали всі запропоновані автором фінансові інструменти.

Мільярд виручки не дорівнює мільярду на відбудову

У моделі Лангенкампа платежі за електрику досить швидко перетворюються на ресурс для державних проєктів. В українській енергетиці цей шлях складніший. Виробник має оплачувати паливо, ремонти, персонал і безпеку, а «Енергоатом» також фінансує механізм утримання доступної ціни для населення. За даними компанії, лише за січень-серпень 2026 року ці платежі становили майже 154 млрд грн. Тож для оцінки внеску майнінгу у відбудову потрібно рахувати кошти, які залишаться після витрат і зобов’язань, та визначити, як саме вони потраплять до бюджету.

Запропонований біткоїн-фонд також потребує окремої системи управління. Хто зберігатиме активи, коли їх дозволятиметься продавати, хто визначатиме виплати громадянам і відповідатиме за збитки? Відкритий блокчейн дозволяє бачити перекази, але сам собою не забезпечує чесного відбору підрядників чи справедливого розподілу грошей. Крім того, ті самі надходження не можна одночасно повністю спрямувати на погашення кредитів, накопичення BTC і соціальні виплати. Між цими цілями доведеться обирати.

Атомна енергія не скасовує екологічних витрат

Використання атомної електрики зменшує вуглецевий слід майнінгу порівняно з живленням від вугільних станцій. Проте залишаються виробництво та заміна обладнання, електронні відходи, шум і потреба в охолодженні. Кембриджські дослідники окремо враховують утилізацію та повторне використання майнінгових пристроїв. Для України важливо й те, яку електрику споживатиме ферма. Якщо вона дозволить використати справді незадіяну потужність АЕС, це один сценарій. Якщо ж через її роботу іншим споживачам доведеться додатково виробляти електрику з газу чи вугілля, екологічний результат буде іншим.

За яких умов майнінг може допомогти відбудові

Попри всі перестороги, для України ця ідея має сенс, якщо поява майнерів дасть енергокомпаніям додатковий заробіток і не обмежить постачання населенню та підприємствам. Перевіряти це варто на конкретному проєкті, де можна порахувати доступну електрику, витрати на підключення й суму, яка залишиться після виконання всіх зобов’язань.

Значення має й те, скільки грошей залишиться в українській економіці. Імпортне обладнання забезпечить роботу ферми, але місцеві зарплати, податки й замовлення українським підрядникам дадуть додатковий ефект для відбудови. Саме ці показники дозволять оцінити, що країна отримає від нового бізнесу, крім покупця електроенергії.

Розумним початком міг би стати пілотний проєкт із приватним фінансуванням і незалежною оцінкою результатів. Він показав би, чи готовий інвестор працювати за прийнятною для України ціною та зупиняти обладнання на вимогу енергосистеми. Узагальнені результати можна оприлюднити без розкриття чутливих даних про енергооб'єкти, а рішення про розширення ухвалювати вже на основі фактичних доходів і витрат.

І хоча прогнозований мільярд доларів за п’ять років був би відчутним додатковим надходженням, на тлі потреб відновлення у $588 млрд протягом десятиліття його роль залишатиметься обмеженою, особливо після вирахування витрат. Майнінг може допомогти профінансувати окремі проєкти. Та чи стане він корисним для України, залежатиме від того, на яких умовах вона продаватиме електрику і як розпоряджатиметься заробленим.