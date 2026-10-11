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11 жовтня 2026, 16:40

Українців у банках ЄС перевірятимуть за новими правилами: що зміниться для клієнтів

Українцям із рахунками в банках Євросоюзу перевірятимуть персональні дані за єдиними правилами для всіх 27 країн. Нові вимоги охоплюватимуть, зокрема, перевірку громадянства, санкційних списків і віртуальних банківських рахунків. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

Українцям із рахунками в банках Євросоюзу перевірятимуть персональні дані за єдиними правилами для всіх 27 країн.
Банки ЄС посилять перевірки клієнтів: що це означає для українців
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Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив фінальний проєкт технічних стандартів і передав його Єврокомісії для ухвалення. Документ має уніфікувати процедури перевірки клієнтів у фінансових установах ЄС.

«Банки та інші фінустанови мають з’ясовувати, чи має клієнт кілька громадянств, фіксувати всі задекларовані та верифікувати щонайменше одне», — йдеться у публікації Василевської-Смаглюк.

Окремі вимоги передбачені для перевірки санкційних списків. Фінансові установи мають перевіряти імена клієнтів в оригінальному алфавіті та/або латинській транслітерації, враховувати псевдоніми й адреси криптогаманців. Повторну перевірку проводитимуть після оновлення санкційних списків або зміни даних клієнта.

Для українців це може означати перевірку імен кирилицею. Проте проєкт не встановлює обов’язкової вимоги використовувати обидва алфавіти.

«Для українців із рахунками в ЄС це означатиме однакові вимоги до перевірки особи та клієнтських даних у всіх 27 країнах», — пише нардепка.

Документ також деталізує перевірку віртуальних IBAN-номерів, прив’язаних до основного банківського рахунку. Фінустанови повинні будуть встановлювати користувача такого номера та рахунок, до якого він прив’язаний.

Нові вимоги застосовуватимуть через шість місяців після набрання чинності. Дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово, з урахуванням рівня ризику. Правила також матимуть значення для українських банків, що входять до європейських фінансових груп і використовують спільні процедури фінансового моніторингу.

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AMLA готує нові правила для платіжних компаній

Влітку 2026 року стало відомо, що Європейське управління з протидії відмиванню коштів (AMLA) опитує платіжні установи та компанії електронних грошей щодо роботи центральних контактних пунктів (CCP). Вони представляють іноземні компанії перед національними регуляторами, якщо ті працюють у країні без місцевої філії. Нові технічні стандарти визначатимуть, коли компанії повинні призначати такі контактні пункти, які обов’язки вони матимуть і як взаємодіятимуть із регуляторами. Ухвалити стандарти планують до кінця року.

Найскладніше питання стосується криптокомпаній та їхнього статусу за регламентом MiCA. Цей документ дозволяє ліцензованій в одній країні ЄС криптокомпанії надавати послуги у всіх 27 державах Союзу за принципом «паспортизації», тобто без створення окремих юридичних осіб у кожній країні.

Директор італійської фінансової розвідки Енцо Серата попередив: нові правила можуть фактично послабити локальну взаємодію у сфері AML. Ризик особливо актуальний для великих ринків.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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