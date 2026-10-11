Nvidia хоче посилити позиції у сфері ШІ: компанія веде переговори про купівлю Reflection AI

Американська Nvidia розглядає кілька варіантів поглиблення співпраці з Reflection AI, одним із найбільших своїх інвестиційних активів у сфері ШІ. Наразі переговори перебувають на ранній стадії. Остаточний формат угоди поки що не визначено. Про це пише Financial Times.

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Американська Nvidia веде переговори про можливе придбання стартапу Reflection AI, який розробляє відкриті моделі штучного інтелекту. За даними Financial Times, компанії також розглядають інші варіанти співпраці, зокрема додаткові інвестиції та надання стартапу більшої кількості чипів і обчислювальних потужностей.

Переговори перебувають на ранній стадії. За словами співрозмовників видання, угоду можуть укласти протягом найближчих тижнів, хоча домовленості ще можуть зірватися.

Скільки може коштувати угода

Nvidia вже є одним із найбільших інвесторів Reflection AI та вклала в компанію $800 млн. Під час останнього раунду фінансування в березні стартап оцінили у $25 млрд.

Серед можливих сценаріїв сторони розглядають так званий acqui-hire. За цією моделлю Nvidia може найняти працівників стартапу та отримати ліцензію на його технології без повного придбання компанії. Такий формат дає змогу уникнути тривалого регуляторного розгляду, який може супроводжувати повноцінну угоду.

Reflection AI також підтримують венчурні компанії Sequoia Capital, Disruptive та 1789 Capital. Партнером останньої є Дональд Трамп-молодший. Nvidia та Reflection AI відмовилися коментувати переговори.

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Навіщо Nvidia потрібен стартап

Nvidia прагне зміцнити свої позиції на ринку штучного інтелекту та розширити використання відкритих моделей. На відміну від закритих систем, такі моделі можна адаптувати під власні потреби й запускати на власному обладнанні. Для бізнесу це може бути дешевше, ніж використання найсучасніших версій ChatGPT від OpenAI або Claude від Anthropic.

Компанія вже має власну лінійку відкритих моделей Nemotron, проте, за даними Financial Times, їй бракує власної моделі передового рівня. Співпраця з Reflection AI може посилити цей напрям.

Стартап також має стратегічне значення для США в конкуренції з китайськими розробниками, зокрема DeepSeek. Нещодавно Reflection AI представила перший публічний продукт на основі ШІ, який можна налаштовувати під власні потреби та який працює на чипах Nvidia. Компанія стверджує, що за можливостями її модель не поступається китайській GLM-5.2 від Z.ai.

Засновники Reflection AI Міша Ласкін та Іоанніс Антоноглу раніше працювали над моделлю Gemini у Google. Стартап також співпрацює з Пентагоном і Міністерством енергетики США та уклав угоди про розробку моделей штучного інтелекту для союзників США, зокрема Південної Кореї.