До €74 тис. на рік: скільки заробляють учителі в Європі та чому ціни змінюють рейтинг

Данія очолює рейтинг за рівнем зарплат вчителів початкової школи: у середньому вони отримують €74 тис. на рік до сплати податків. Але з урахуванням вартості життя перше місце посідає Німеччина. Euronews Business порівняв зарплати у 28 освітніх системах і з’ясував, де доходи педагогів забезпечують найбільшу купівельну спроможність.

Зарплати вчителів у Європі: чому країна з найбільшими доходами не очолила рейтинг

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Де вчителі заробляють найбільше

За даними доповіді ОЕСР Education at a Glance 2026, у 2025 році середня фактична річна зарплата вчителів початкової школи становила від €18 669 у Туреччині до €74 086 у Данії.

До п’ятірки лідерів також увійшли Ісландія (€73 752), Ірландія (€69 747), Німеччина (€69 453) та Австрія (€65 851).

Серед найбільших європейських економік найвищі зарплати вчителям початкової школи платять у Німеччині. У Франції середній річний дохід становить €41 968, а в Італії — €32 100. Даних для Іспанії в дослідженні немає.

У семи освітніх системах зарплати не досягають €25 тис. на рік. Серед них Чехія (€24 457), Угорщина (€23 181), Румунія (€20 805), Греція (€18 746) і Туреччина (€18 669).

У рейтингу враховано доходи штатних учителів віком від 25 до 64 років до сплати податків. Крім базової зарплати, вони включають премії та інші виплати, пов’язані з роботою.

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Як вартість життя змінює рейтинг

Висока зарплата не обов’язково означає вищу купівельну спроможність: у країнах із високими цінами за ті самі гроші можна придбати менше товарів і послуг. Щоб врахувати різницю у вартості життя, Euronews Business перерахувало дані ОЕСР (Organisation for European Economic Co-operation) за паритетами купівельної спроможності Eurostat.

Результати наведено в стандартах купівельної спроможності (PPS) — умовних одиницях, які дають змогу порівнювати купівельну спроможність доходів у різних країнах відповідно до середніх цін у ЄС.

Після перерахунку Німеччина посіла перше місце за купівельною спроможністю зарплат учителів початкової школи (64 143 PPS). Далі йдуть Австрія (58 265 PPS) і Данія (53 036 PPS), а найнижчий показник зафіксовано в Греції (21 456 PPS). Серед учителів старшої середньої школи Німеччина також очолює рейтинг із показником 74 034 PPS, тоді як Греція посідає останнє місце з 23 289 PPS.

Після врахування вартості життя позиції деяких освітніх систем помітно змінилися: Туреччина піднялася на шість місць, Польща — на п’ять, а франкомовна спільнота Бельгії та Румунія — на чотири. Ісландія, навпаки, опустилася з другого місця на 12-те.

Рейтинг Euronews Business відрізняється від розрахунків ОЕСР, оскільки видання використовує коефіцієнти Eurostat, а організація — міжнародні долари. У рейтингу ОЕСР Туреччина посідає 11-те місце за зарплатами вчителів початкової школи та 17-те — за зарплатами вчителів старшої середньої школи.

Вчителі заробляють менше за інших працівників із вищою освітою

На відмінності в оплаті праці впливають не лише ціни, а й рівень національних доходів, системи оплати, вимоги до кваліфікації, кар'єрні можливості, податки та соціальні виплати.

Дані також свідчать про розрив між оплатою праці вчителів та інших фахівців із вищою освітою. У країнах ОЕСР зарплати вчителів початкової та загальної середньої школи становлять у середньому 87−95% заробітків працівників із вищою освітою. Тобто люди з аналогічним освітнім рівнем нерідко можуть заробляти більше в інших професіях.

«Оплата праці вчителів не завжди є достатньо конкурентною, щоб залучати й утримувати педагогів у Європі», — зазначив Даніель Вишневський, генеральний секретар Європейської федерації роботодавців у сфері освіти.

Професор Латвійського університету Міхайльс Хазанс серед чинників, що впливають на зарплати, назвав суспільні традиції, силу профспілок учителів і фактичне робоче навантаження.

Єлмер Еверс, європейський директор Європейського комітету профспілок освіти, вважає, що вчителі мають отримувати щонайменше стільки ж, скільки інші працівники зі співставною кваліфікацією та відповідальністю. На його думку, оплата праці має відображати складність професії та її суспільне значення.