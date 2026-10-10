Блекаути можуть паралізувати роботу бізнесу: як підготуватися

Без інтернету бізнес може втратити можливість приймати платежі, обробляти замовлення, керувати складами й координувати доставку. Щоб не зупиняти роботу під час відключень, компаніям варто заздалегідь подбати про резервне живлення та альтернативний зв’язок, зокрема супутниковий. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів CEO Adaptis Микола Калініченко.
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Які процеси в бізнесі зупиняться без інтернету
Відключення інтернету може порушити роботу кас, платіжних терміналів, клієнтської підтримки, складів і логістики. Без доступу до мережі працівники не зможуть повноцінно вести облік товарів та оформлювати відвантаження, а водії й кур'єри — отримувати оновлені маршрути та замовлення.
Проблеми можуть виникнути й на виробництвах, які залежать від хмарних сервісів і зовнішніх баз даних. У такому разі порушення синхронізації обладнання здатне зупинити автоматизовані процеси.
«Фактично зупиниться все. Це мільйони доларів», — попередив Калініченко, описуючи можливі наслідки масштабних перебоїв зі зв’язком.
Він також згадав українські сайти, які зникли після ударів по дата-центрах. Їхній хостинг і резервні копії зберігалися в одного провайдера в Україні, тому пошкодження інфраструктури призвело до втрати доступу до даних.
Оцінюючи можливі збитки, бізнесу варто враховувати невиконані операції, додаткові витрати та наслідки порушення договірних зобов’язань. Частину роботи можна перенести, однак деякі втрати будуть незворотними.
Як підготуватися до відключень
Калініченко радить заздалегідь визначити, які процеси мають залишатися доступними за будь-яких умов, і призначити відповідального за запуск резервних систем.
«Перш за все радив би вже зараз подумати про альтернативний зв’язок і хоча б зрозуміти, скільки людей одночасно мають бути на зв’язку і для чого», — зазначив він.
Також потрібно перевірити резервне живлення. Якщо компанія має генератор, варто провести його технічне обслуговування, перевірити запас пального та роботу під навантаженням. Окремо слід подбати про живлення роутерів та іншого обладнання, необхідного для роботи.
Експерт рекомендує не обмежуватися підготовкою, а випробувати резервну систему заздалегідь: змоделювати відключення електроенергії, запустити генератор, перемкнутися на альтернативний інтернет і перевірити, чи працюють платежі, замовлення та внутрішні системи компанії.
Яким може бути резервний зв’язок
Одним із варіантів Калініченко називає супутниковий інтернет. За його словами, він потрібен не лише військовим і бізнесу, а й звичайним користувачам, які ризикують залишитися без доступу до мережі через пошкодження наземної інфраструктури.
Сам Калініченко розповів, що після негоди влітку тиждень залишався без домашнього інтернету. Ремонт затягнувся через нестачу бригад, а повітряні тривоги й обстріли ускладнювали доступ до місць пошкоджень.
Starlink може бути одним із варіантів резервного підключення, однак для його роботи потрібно передбачити живлення термінала та мережевого обладнання. Встановлення також залежить від можливості забезпечити достатній огляд неба. У багатоквартирних будинках розміщення обладнання на даху та прокладання кабелів може потребувати додаткових погоджень.
За даними, наведеними Калініченком, абонплата за стаціонарне підключення Starlink в Україні починається від 30 доларів на місяць, а за мобільне — від 55 доларів. Вартість монтажу залежить від конкретних умов.
Чи є загроза припинення постачання Starlink
Калініченко не вважає, що постачання Starlink в Україну перебувають під серйозною загрозою. На його думку, через критичне значення супутникового зв’язку для українського війська можливі обмеження його роботи стали б предметом переговорів між Україною, США, партнерами та SpaceX.
Водночас, за оцінкою керівника Adaptis, інтенсивне використання терміналів під час війни призводить до їх швидкого зношення та створює додаткове навантаження на виробництво.
Калініченко також вважає, що потреба в резервному зв’язку збережеться і після завершення війни, адже він дає змогу залишатися онлайн там, де наземні мережі недоступні або пошкоджені.
Коментарі - 2
Уже в далеком, 2022 года Кабинет Министров Украины издал Постановление № 263 от 12 марта 2022 года (хорошо помню этот день…)
ПОСТАНОВА
від 12 березня 2022 р. № 263 Київ
Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану
…
…1) розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення;
2) створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263−2022-%D0%BF#Text
(официальный источник, сайт ВР Украины)
И как многие заметили, все что касается гос служб и обслуживание граждан в ЦНАП как-то работает, а уже пять лет войны!!!
Ну, а все что касается проблем бизнеса (как правило большого) то это проблемы владельцев. Ну из своего опыта, все предприятия с иностранным капиталом, как-то решили эту проблему!
А проблемы томаша фиалы и его СМИ, меня как гражданина Украины, совсем не «чешут»!!!
Да, в тот время появилась по этому поводу статья — Ukraine Has Begun Moving Sensitive Data Outside Its Borders
https://www.wsj.com/articles/ukraine-has-begun-moving-sensitive-data-outside-its-borders-11655199002