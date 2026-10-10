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10 жовтня 2026, 17:30

Чи є «діра» в Пенсійному фонді і чи вистачить на пенсії: Гетманцев про 251,3 млрд грн

Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований, гроші на поточні пенсії передбачені, — про це 10 жовтня у Telegram повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Так посадовець відповів на тривогу через повідомлення про нестачу коштів у держбюджеті.

Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований, гроші на поточні пенсії передбачені, — про це 10 жовтня у Telegram повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Гетманцев пояснив, що 251,3 млрд грн для ПФУ не є дефіцитом
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За словами Гетманцева, проблеми з фінансуванням держбюджету самі по собі не означають затримок пенсій. Він додав, що людське хвилювання на тлі таких повідомлень цілком закономірне.

Водночас нардеп звернув увагу, що часто можна почути про величезну «діру» в Пенсійному фонді, і закликав не плутати різні речі.

«251,3 млрд грн, які держава передбачила для Пенсійного фонду, — це не дефіцит, а кошти на виконання окремих державних зобов'язань. Зокрема, на спеціальні пенсії, надбавки, доплати до мінімальних пенсій, сплату страхових внесків за окремі категорії громадян та компенсацію недоотриманих надходжень від ЄСВ», — йдеться у поясненні.

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Окремою проблемою Гетманцев назвав виконання судових рішень про призначення й перерахунок пенсій, зокрема спеціальних. Йдеться і про виплату пенсій у збільшеному розмірі, і про погашення заборгованості за минулі періоди. Однак труднощі з фінансуванням таких виплат, пояснив він, не означають, що коштів бракує на всі поточні пенсії.

Саме тому, на його думку, знову постає питання реформи спецпенсій. Гетманцев переконаний, що поступовий перехід до професійного пенсійного забезпечення за належного фінансування нової системи зробить її справедливішою та в довгостроковій перспективі зменшить навантаження на бюджет.

Люди, наголосив нардеп, мають бути впевнені, що отримають зароблену пенсію вчасно. А держава, за його словами, повинна забезпечити зрозумілі й справедливі правила пенсійного забезпечення для всіх.

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Джерело: Мінфін
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