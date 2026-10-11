Військовий збір для ФОП у жовтні: скільки платити та від чого залежить сума

У жовтні 2026 року суми податків для ФОП залежать від групи оподаткування та встановлених на рік показників. Підприємці першої, другої та четвертої груп сплачують військовий збір у розмірі 864,70 грн на місяць. Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становить 332,80 грн, а для другої — 1729,40 грн.

У жовтні ФОП мають сплатити 864,70 грн військового збору — це 10% мінімальної зарплати. Граничний строк платежу припадає на 20 жовтня включно.

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Як розраховують єдиний податок для ФОП

За даними Державної податкової служби України (ДПС), ставки податків у 2026 році розраховують з урахуванням двох показників: прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3328 грн і мінімальної заробітної плати — 8647 грн. Обидві суми встановлені на 1 січня 2026 року.

Для ФОП першої групи максимальна місячна ставка єдиного податку становить 332,80 грн, або 10% прожиткового мінімуму. Для другої групи вона дорівнює 1729,40 грн, або 20% мінімальної зарплати.

Однак це граничні суми. Конкретні ставки єдиного податку для підприємців першої та другої груп встановлюють сільські, селищні та міські ради. Розмір платежу залежить від виду господарської діяльності.

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Коли сплачувати військовий збір

У 2026 році військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп становить 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. За мінімальної зарплати 8647 грн щомісячний платіж дорівнює 864,70 грн.

Сплачувати збір потрібно щомісяця — не пізніше 20 числа включно поточного місяця. Отже, граничний строк сплати військового збору за жовтень 2026 року — 20 жовтня.

Коли застосовують ставку єдиного податку 15%

Для підприємців першої, другої та третьої груп передбачені випадки, коли до відповідних доходів застосовують ставку єдиного податку 15%. За роз’ясненням Державної податкової служби України, це стосується, зокрема, перевищення граничного обсягу доходу, отримання доходів від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, а також використання способів розрахунків, не дозволених Податковим кодексом України.

Підвищену ставку також застосовують до доходів від заборонених для спрощеної системи видів діяльності. Виняток передбачено для платників єдиного податку третьої групи — електронних резидентів (е-резидентів). Для ФОП першої та другої груп підставою для застосування ставки 15% також є отримання доходів від діяльності, не передбаченої для відповідної групи.