Домовленість Трампа про дизель з РФ: у Конгресі США готують опір

У Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти після рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизелю. Республіканець Браян Фіцпатрік заявив , що домагатиметься винесення документа на голосування в Палаті представників.

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Конгресмен оголосив про ініціативу 10 жовтня. За словами Фіцпатріка, законопроєкт назвуть Ronald Reagan Peace Through Strength Act — «Акт Рональда Рейгана: мир через силу». Він висловив упевненість, що документ отримає переважну підтримку.

Щоб винести законопроєкт на голосування, політик планує скористатися процедурою discharge petition, яка дає змогу домогтися розгляду документа в Палаті представників без підтримки керівництва профільного комітету.

Хто саме з демократів долучиться до ініціативи, поки що невідомо. Республіканець Дон Бейкон уже заявив, що погодився стати одним із перших співавторів законопроєкту.

«Конгрес має зайняти принципову позицію», — написав він у соцмережах.

Що передбачає домовленість Трампа

У п’ятницю Дональд Трамп оголосив про домовленість, яка дозволяє Росії постачати до США та на світовий ринок 300 тисяч тонн дизельного пального. Президент Р Ф Володимир Путін, за повідомленнями російських державних ЗМІ, підтвердив готовність Москви постачати нафту й нафтопродукти до США та на світові ринки.

Рішення Трампа розкритикували представники обох партій. Зокрема, конгресмен-демократ Гейб Амо, член Комітету Палати представників із закордонних справ, поставив під сумнів доцільність закупівель російської нафти на тлі санкцій проти Москви.

Амо заявив, що після підписання закону про посилення санкцій проти Р Ф Трамп фактично платить Кремлю за нафту, намагаючись впоратися з високими цінами на пальне, які, за оцінкою конгресмена, спричинила війна з Іраном. Він наголосив, що такі дії не є покаранням для російського диктатора, а дають йому змогу отримувати прибуток.

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Зеленський попередив: Москва може сприйняти домовленість як сигнал

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня заявив, що домовленість щодо російського пального може дати Москві сигнал, що вона здатна й надалі атакувати Україну.

У відповідь Трамп сказав журналістам біля Білого дому, що український лідер нібито мав багато можливостей домовитися про завершення війни, але не скористався ними. Американський президент також заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе укласти угоду.

Які обмеження на російську нафту діють у США

У 2022 році Конгрес США ухвалив закон, який забороняв імпорт російської нафти та передбачав запровадження додаткових санкцій. Документ містив винятки: президент міг дозволити ввезення енергоресурсів, придбаних до набрання законом чинності, або імпорт в інтересах національної безпеки.

Фіцпатрік пропонує заблокувати всі закупівлі російської нафти. Остаточний текст законопроєкту та повний список його співавторів поки що невідомі.

Нагадаємо

США тимчасово послабили санкції на російський дизель після домовленості президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна про постачання пального на світовий ринок. За словами Трампа, РФ має поставити понад 4 млн тонн дизелю. Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення, заявивши, що послаблення санкцій без кроків Москви до деескалації лише затягне війну.