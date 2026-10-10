Долар може знову подорожчати: експерт розповів, що тиснутиме на гривню

Гривня зміцнилася щодо долара й євро, попри погіршення економічних показників і складну безпекову ситуацію. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає це тимчасовим явищем. За його оцінкою, можливості стримувати долар завдяки зниженню курсу євро майже вичерпані, і вже наступного тижня тиск на гривню може посилитися.

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За тиждень із 5 до 10 жовтня офіційний курс долара знизився на 0,3% — до 44,86 грн, а готівковий — на 0,1%, до 45,15 грн. Євро подешевшав на 0,7%: до 50,157 грн на безготівковому ринку та 50,79 грн у готівковому сегменті. Водночас курс євро до долара (EUR/USD) за тиждень знизився на 0,5% і завершив його на рівні 1,12.

Шевчишин назвав зміцнення гривні парадоксальним на тлі економічних проблем. За його словами, аналітики переглядають прогнози зростання української економіки в бік погіршення і допускають падіння ВВП цього та навіть наступного року. Крім того, у вересні офіційна інфляція зросла на 2,1% за місяць — це найбільший місячний приріст за 27 місяців, за оцінкою експерта. Міжнародні резерви України скоротилися на 3,2% — до 47,1 млрд доларів.

Серед чинників, що погіршують економічні перспективи, Шевчишин також назвав безпекові ризики та рішення Польщі й Румунії не збільшувати обсяги транзиту українського зерна.

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Чому гривня зміцнилася

Одним із головних пояснень зміцнення гривні експерт вважає тимчасове збільшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Він припускає, що експортери продавали валюту не через поліпшення економічної ситуації, а через потребу в гривні для поточних витрат.

За його версією, підприємствам могло бракувати коштів для виплати зарплат, розрахунків із працівниками під час звільнення та фінансування операційної діяльності. Серед можливих причин такої ситуації експерт назвав скорочення відшкодування ПДВ і зменшення державного фінансування за низкою напрямів.

За даними, які наводить Шевчишин, середньодобова пропозиція валюти на міжбанку за 5−8 жовтня зросла на 6% — до 271,64 млн доларів. Водночас середньоденний попит знизився на 5,9% — до 428,2 млн доларів.

У результаті середньоденний дефіцит валюти на міжбанківському ринку скоротився на 21,3% — до 156,56 млн доларів. Проте аналітик вважає це тимчасовим полегшенням і наголошує, що структурний дефіцит залишається значним. До того ж у другій половині тижня пропозиція валюти, за його словами, знову знизилася.

На готівковому ринку населення продовжувало купувати валюту. Середньоденний обсяг купівлі зріс на 1,3% — до 100,54 млн доларів, а продажу — на 3,1%, до 66,1 млн доларів. Через це середньоденний дефіцит у цьому сегменті дещо скоротився — на 2%, до 34,5 млн доларів.

Окремо Шевчишин звернув увагу на безготівкову купівлю валюти населенням. Її чистий обсяг перевищив 13 млн доларів на добу — це найвищий показник із кінця зими 2025 року. За оцінкою експерта, на цей сегмент припадає вже 22% загального чистого попиту населення на валюту. Він пов'язує це зі збільшенням можливостей купувати валюту в межах ліміту 200 тис. грн на місяць.

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Чому курс євро важливий для долара

Шевчишин вважає, що можливості стримувати зростання долара за рахунок зниження курсу євро майже вичерпалися. За його поясненням, протягом вересня та першої декади жовтня зниження євро допомагало утримувати курс долара. Тепер євро наблизилося до позначки 50 грн, і аналітик припускає, що Національний банк не допустить його подальшого істотного зниження.

Експерт також стверджує, що через корекцію курсу євро з 52 до 50 грн гривневий еквівалент міжнародної допомоги скоротився майже на 5 млрд грн.

Тепер, за оцінкою Шевчишина, динаміка долара значною мірою залежатиме від рішень НБУ та курсу євро до долара на міжнародному ринку. Якщо EUR/USD продовжить знижуватися, тиск може безпосередньо перейти на курс долара в Україні.

Аналітик звертає увагу на рівень 1,117 у парі EUR/USD. На його думку, якщо курс опуститься нижче цієї позначки, це посилить тиск на гривню. Технічно, за його оцінкою, пара може рухатися до 1,10.

Скільки валюти продає НБУ

За даними Шевчишина, сукупний середньоденний дефіцит валюти на міжбанківському та готівковому ринках скоротився на 18,4% — до 191,03 млн доларів. Водночас Національний банк за тиждень продав на ринку 1,2488 млрд доларів. Це 13-й тиждень поспіль, коли обсяг валютних інтервенцій перевищує 1 млрд доларів.

Водночас уперше за вісім місяців НБУ купив валюту на ринку — 70 тис. доларів. Шевчишин вважає це сигналом того, що регулятор не зацікавлений у подальшому зниженні курсу долара. На думку аналітика, НБУ міг здійснити купівлю на рівні 44,75−44,80 грн за долар, який він розглядає як можливу нижню межу курсу.

Яким може бути курс наступного тижня

На період із 12 до 17 жовтня Шевчишин прогнозує курс долара на міжбанківському ринку в діапазоні 44,80−45,15 грн. Для готівкового ринку він очікує коридор 45,00−45,40 грн.

За оцінкою експерта, подолання позначки 45 грн на міжбанку можливе, але залежатиме від рішень НБУ. Для євро він прогнозує офіційний курс у межах 50,00−50,60 грн, а готівковий — 50,25−50,75 грн.

Шевчишин також звертає увагу на попит на валюту з боку населення. За його оцінкою, нинішній курс долара може бути привабливим для купівлі з огляду на можливе подальше зростання. Як приклад він наводить умовний сценарій, за якого долар за найближчі 2,5 місяця подорожчає до 46 грн. У такому разі приріст становитиме 2,2%, або близько 10,5% у річному вимірі, що, за його словами, можна порівняти з дохідністю гривневого депозиту після сплати податків.

Серед чинників, за якими варто стежити наступного тижня, аналітик називає рішення Верховної Ради та виконання урядом умов міжнародних партнерів, від яких залежить подальше фінансування. Також він радить стежити за динамікою EUR/USD, даними зовнішньої торгівлі, банківською статистикою, ситуацією в енергетиці та безпековими ризиками, зокрема в Чорному морі.

За оцінкою Шевчишина, якщо пропозиція валюти від експортерів залишатиметься низькою, а зовнішні та безпекові ризики посилюватимуться, структурний тиск на гривню може зрости.

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