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11 жовтня 2026, 15:24

Військовим хочуть підвищити зарплати на 20%: фінансування пропонують поставити в пріоритет

У межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн. Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк виплати мають фінансуватися першочергово, а кошти на них не можна буде використовувати для інших потреб.

У межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн.
Мінімальні виплати військовим у тилу можуть зрости до 36 тисяч гривень
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Як змінилися виплати військовим

Депутат навів дані про мінімальне грошове забезпечення військових у тилу. За його словами, у вересні 2022 року воно становило близько 43 тис. грн утричі більше за середню зарплату. У вересні 2026 року мінімальна виплата становила 30 тис. грн, що вже менше за середню зарплату.

Якщо перерахувати нинішні 30 тис. грн у ціни 2022 року, їхня купівельна спроможність становитиме приблизно 21,4 тис. грн, зазначив Железняк.

Він також звернув увагу на базове грошове забезпечення командира взводу, яке, за його даними, становить 26 259 грн.

Для порівняння, працівники меблевих виробництв, які мають бронювання від мобілізації, можуть отримувати 60−100 тис. грн на місяць, наголосив нардеп.

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До якого рівня можуть зрости виплати

За розрахунками Железняка, після підвищення на 20% мінімальна виплата військовим у тилу може зрости з 30 тис. до 36 тис. грн.

Він назвав це першим кроком до поліпшення грошового забезпечення військовослужбовців. Також депутат зауважив, що до рівня купівельної спроможності 2022 року ще далеко.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

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0
BigBend
BigBend
11 жовтня 2026, 15:44
#
Депутат навів дані про мінімальне грошове забезпечення військових у тилу. За його словами, у вересні 2022 року воно становило близько 43 тис. грн

Брехня, військовий в тилу отримує 21тис. +10 тис., знаходячись на службі 24/7 без вихідних і свят.
А у вересні 2022 взагалі 21 тис. Без жодних доплат.
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0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2026, 15:49
#
Брехня, звідки ти взяв 10 000? Немає таких доплат в тилу. Та й взагалі до чого тут грошове забезпечення коли стаття про зарплату — а ти казав що військовослужбовці зарплати не отримують 😂
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0
BigBend
BigBend
11 жовтня 2026, 16:14
#
Правильно, мій вірний песик. Ти десь побачив, щоб я тут написав про зарплату? Який же ти відсталий.

Те, що ти нічого не знаєш про військо не новина, всім давно відомо, що ти ухилянти і диванний воєн.

Голос, цуцику.
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2026, 18:46
#
Про зарплату пише стаття яку ти коментуєш

Якщо ти в коментарі не пишеш про зарплату то виходить ти трохи дуб-дерево
+
0
odessitmws
odessitmws
11 жовтня 2026, 18:36
#
В 22 была базовая 10к и еще доплата 30к потом доплату убрали стало 20 и вот недавно добавили к 20ке 10ку
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
11 жовтня 2026, 16:47
#
І звідки ви збираєтесь увірвати 5 мільярдів доларів? Можна перестати платити пенсії або зарплати вчителям.))
+
0
BigBend
BigBend
11 жовтня 2026, 17:40
#
А ти не переживай, русня, ми просто ще ваших грошей візьмемо. Пенсії не затримують, так ще і ростуть регулярно.
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0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 жовтня 2026, 16:47
#
Интересно сколько они наемникам из латинской америки платят
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0
BigBend
BigBend
11 жовтня 2026, 17:39
#
Найомнікі - то у рашки. Бо саме русня пре суди своє біосміття за гроші дохнути.
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0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 жовтня 2026, 17:46
#
Умойся
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