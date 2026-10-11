Військовим хочуть підвищити зарплати на 20%: фінансування пропонують поставити в пріоритет

У межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн. Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк виплати мають фінансуватися першочергово, а кошти на них не можна буде використовувати для інших потреб.

Мінімальні виплати військовим у тилу можуть зрости до 36 тисяч гривень

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Як змінилися виплати військовим

Депутат навів дані про мінімальне грошове забезпечення військових у тилу. За його словами, у вересні 2022 року воно становило близько 43 тис. грн — утричі більше за середню зарплату. У вересні 2026 року мінімальна виплата становила 30 тис. грн, що вже менше за середню зарплату.

Якщо перерахувати нинішні 30 тис. грн у ціни 2022 року, їхня купівельна спроможність становитиме приблизно 21,4 тис. грн, зазначив Железняк.

Він також звернув увагу на базове грошове забезпечення командира взводу, яке, за його даними, становить 26 259 грн.

Для порівняння, працівники меблевих виробництв, які мають бронювання від мобілізації, можуть отримувати 60−100 тис. грн на місяць, наголосив нардеп.

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До якого рівня можуть зрости виплати

За розрахунками Железняка, після підвищення на 20% мінімальна виплата військовим у тилу може зрости з 30 тис. до 36 тис. грн.

Він назвав це першим кроком до поліпшення грошового забезпечення військовослужбовців. Також депутат зауважив, що до рівня купівельної спроможності 2022 року ще далеко.