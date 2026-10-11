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11 жовтня 2026, 14:17

«АрселорМіттал Кривий Ріг» готує підприємство до консервації: що відомо про плани компанії

Найбільше металургійне підприємство Кривого Рогу розпочинає процес холодної зупинки виробництва після чотирьох руйнівних ракетних атак РФ, унаслідок яких загинули шестеро працівників. У компанії пояснюють рішення безпековими ризиками. Після завершення війни компанія повторно оцінить можливість безпечного відновлення виробництва.

Найбільше металургійне підприємство Кривого Рогу розпочинає процес холодної зупинки виробництва після чотирьох руйнівних ракетних атак РФ, унаслідок яких загинули шестеро працівників.
«АрселорМіттал Кривий Ріг» зупиняє виробництво на тлі війни
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Первинне металургійне виробництво на підприємстві вже зупинене. Наступний етап — підготувати виробничі потужності до безпечної зупинки, а згодом законсервувати промислові активи. На цей процес компанія відводить близько двох місяців.

Що передбачає холодна зупинка

Холодна зупинка — це не просто припинення виробництва, а комплекс заходів для збереження обладнання та інших промислових активів. За словами генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо, головне завдання — захистити працівників і виробничі потужності в умовах, коли безпечна робота підприємства неможлива.

«Наш пріоритет номер один — зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди», — заявив Лонгобардо.

Протягом наступних двох місяців підприємство має пройти підготовку до безпечної зупинки та сам процес зупинення. Після цього промислові активи законсервують.

За яких умов відновлять виробництво

У групі ArcelorMittal наголошують, що не залишають Україну. Водночас, за поточною оцінкою компанії, безпечна робота підприємства неможлива, доки триває війна.

Після її завершення ArcelorMittal планує розпочати діалог з урядом України та повторно оцінити, чи можна буде відновити виробництво безпечно й на стабільній основі.

Отже, холодна зупинка має зберегти промислові активи для можливого відновлення роботи. Однак рішення про повернення до виробництва залежатиме від умов безпеки, а конкретних строків компанія поки не називає.

Довідка

«АрселорМіттал Кривий Ріг» — один із найбільших промислових виробників України. У 2025 році підприємство випустило 1,69 млн тонн сталі — близько 23% від загального обсягу виробництва в країні.

У 2024 році експортна виручка «АрселорМіттал Кривий Ріг» становила $1,1 млрд — на $400 млн більше, ніж у 2023-му, коли підприємство отримало від експорту $700 млн. Такі дані свідчать про масштаб зовнішніх продажів компанії та їх значення для української економіки.

У 2025 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» сплатив 8,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. За інформацією GMK Center із посиланням на генерального директора підприємства Мауро Лонгобардо, у 2025-му на компанію припадало 27% доходів бюджету Кривого Рогу.

Нагадаємо

25 вересня компанія ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг». За останні п’ять тижнів підприємство пережило чотири ракетні удари, внаслідок яких загинули п’ятеро людей і ще 17 працівників були поранені.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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