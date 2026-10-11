США посилюють контроль за фінансуванням «Хезболли»: до чого тут золото й криптовалюти

США посилюють тиск на фінансові мережі «Хезболли», намагаючись знайти шляхи, якими гроші надходять до угруповання в обхід санкцій. У центрі уваги — золото, криптовалюти та підставні компанії, які можуть використовувати для приховування походження коштів. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

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Вашингтон намагається обмежити не лише прямі перекази з Ірану, а й інші джерела фінансування «Хезболли». Увага американської влади зосереджена на золоті, криптовалютах і компаніях, через які можна переказувати гроші та приховувати їхнє походження.

Золото, криптовалюти й обхід санкцій

Нові обмеження спрямовані передусім проти Ірану та пов’язаних із ним структур, пояснює Самі Надер, директор Інституту стратегічних досліджень Близького Сходу. За його словами, Тегеран шукає способи обходити фінансові санкції, зокрема через операції із золотом і криптовалютами.

Американські санкції мають перекрити ці альтернативні канали. Якщо в Лівані виявлять криптовалютні компанії, пов’язані з відповідними мережами, США можуть закликати місцеву владу припинити їхню діяльність. Також Вашингтон прагне посилити контроль за операціями із золотом.

Чотири джерела фінансування «Хезболли»

Окрім підтримки Ірану, угруповання має й інші джерела доходів. Економіст Антуан Фарах називає чотири основні: регулярні перекази з Тегерана, незаконну діяльність, міжнародні пожертви та мережу підставних підприємств.

До незаконної діяльності, за словами Фараха, належать контрабанда наркотиків і торгівля каптагоном у Лівані та за кордоном, зокрема в кількох країнах Латинської Америки. Фінансову підтримку також надають шиїтські фінансисти й прихильники угруповання в різних країнах світу.

Підставні компанії, своєю чергою, можуть приносити додатковий дохід, використовуватися для відмивання грошей і приховувати походження коштів.

Водночас, за оцінкою Фараха, можливості «Хезболли» користуватися більшістю цих джерел фінансування суттєво скоротилися. Один із чинників тиску — посилення фінансового регулювання в Лівані.

Ліван посилює фінансовий контроль

У Лівані готують зміни до закону № 44 про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Зокрема, йдеться про встановлення кінцевих бенефіціарних власників компаній — осіб, які фактично контролюють бізнес або отримують вигоду від його діяльності.

Це має допомогти відстежувати, кому належать підприємства, звідки надходять гроші та куди вони спрямовуються. За словами Фараха, такі вимоги можуть ускладнити використання підставних компаній для фінансування «Хезболли».

Крім того, Центральний банк Лівану посилює регулювання пунктів обміну валют і компаній, що здійснюють грошові перекази. За оцінкою економіста, це звужує можливості використовувати такі канали для переміщення коштів на користь угруповання.

$200 млн від Ірану: позиція США

Окрему увагу до фінансування «Хезболли» привернуло повідомлення Reuters про те, що угруповання нібито отримало від Ірану $200 млн готівкою попереднього місяця. За даними видання, гроші мали допомогти десяткам тисяч сімей, переміщених через війну.

Державний департамент США поставив під сумнів інформацію про те, що кошти справді надійшли «Хезболлі». Водночас у відомстві підтвердили намір і надалі обмежувати джерела фінансування угруповання за допомогою санкцій.

США також заявили про підтримку зусиль легітимного уряду Лівану з відновлення півдня країни.