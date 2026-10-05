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5 жовтня 2026, 8:46

Від 28 тисяч до майже 300 тисяч грн на місяць: скільки платять учителям у різних країнах

Зарплати педагогів у різних країнах суттєво відрізняються. В Україні після підвищення вчитель може отримувати до 37 тис. грн нарахованими, тоді як у Німеччині та Канаді окремі тарифні категорії перевищують еквівалент 270−290 тис. грн на місяць. Про це йдеться у дослідженні РБК-Україна.

Зарплати педагогів у різних країнах суттєво відрізняються.
В Україні після підвищення вчитель може отримувати до 37 тис. грн нарахованими, тоді як у Німеччині та Канаді окремі тарифні категорії перевищують еквівалент 270–290 тис. грн на місяць.
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Україна: до 37 тис. грн нарахованими

З 1 вересня 2026 року зарплати українських педагогів зросли в межах нового механізму оплати праці.

Повна місячна зарплата вчителя може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими.

Після сплати податків це приблизно 12,8−28,5 тис. грн.

Розмір виплат залежить від посади, кваліфікації, стажу, навантаження, додаткової роботи та надбавок. Зокрема, надбавка за престижність праці становить 20−30% посадового окладу.

У 2026 році підвищення зарплат педагогів відбувалося у два етапи, а загальне зростання порівняно з 2025 роком становить близько 50%.

Читайте також: Вчителям підвищать зарплати з 1 вересня: хто отримає більше

Німеччина: близько 5,9 тис. євро на місяць

У Німеччині єдиної ставки для всіх учителів немає.

Для прикладу, найманий учитель категорії E13, Stufe 4 за тарифною таблицею TV-L із квітня 2026 року отримує 5873,56 євро на місяць.

У перерахунку це близько 298 тис. грн. Йдеться не про середню зарплату всіх педагогів у країні, а про конкретну тарифну категорію.

Канада: понад 100 тис. канадських доларів на рік

У Канаді зарплати залежать від провінції та шкільного округу.

У Vancouver School District для категорії Cat 5, Step 10 річна ставка з липня 2026 року становить 106 060 канадських доларів.

У розрахунку на 12 місяців це близько 8838 канадських доларів на місяць, або приблизно 279 тис. грн.

Це також приклад конкретної тарифної позиції, а не середня зарплата по Канаді.

Японія: близько 440,7 тис. єн на місяць

У Токіо для вчителя з 15 роками досвіду стартова зарплата становить близько 440 700 єн на місяць, або приблизно 125 тис. грн.

Орієнтовний річний дохід — близько 6,82 млн єн, оскільки до нього входять також сезонні виплати.

Фінляндія: понад 3,3 тис. євро

У Фінляндії зарплати педагогів муніципального сектору визначаються колективною угодою OVTES.

Для окремої категорії вчителя початкової школи базова зарплата з серпня 2026 року становить 3325,47 євро на місяць, або близько 169 тис. грн.

На фактичну суму можуть впливати стаж, додаткові обов’язки та персональні надбавки.

Китай: від 35,6 до 74,4 тис. грн

У Китаї статистика охоплює весь сектор освіти, а не лише шкільних учителів.

У 2025 році середня річна зарплата працівників освіти у міських недержавних установах становила 133 539 юанів, що відповідає приблизно 74,4 тис. грн на місяць.

У приватному секторі освіти середня зарплата була значно нижчою — близько 63 908 юанів на рік, або приблизно 35,6 тис. грн на місяць.

Де різниця найбільша

У наведених прикладах найвищі зарплати мають окремі категорії вчителів у Німеччині та Канаді — близько 280−300 тис. грн на місяць у перерахунку.

В Україні навіть після підвищення максимальна наведена зарплата вчителя становить близько 37 тис. грн нарахованими, тобто у кілька разів менше.

Втім, ці цифри не є повністю зіставними: в одних країнах наведені конкретні тарифні категорії досвідчених педагогів, в інших — середні показники по ширших секторах освіти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Андрій М*дак
Андрій М*дак
5 жовтня 2026, 11:58
#
Зарплата українських вчителів 4к доларів США, тобто 180000грн.ЗЕ-лучшій
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