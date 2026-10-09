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9 жовтня 2026, 10:00

Підзарядка для менталки: Алло та «Мінфін» запустили антистрес-спецпроєкт до Дня ментального здоров’я

До Всесвітнього дня психічного здоров’я маркетплейс інноваційних товарів Алло та «Мінфін» запустили інтерактивний спецпроєкт «Підзарядка для менталки». Він створений для тих моментів, коли хочеться хоча б на хвилину перемкнутися, видихнути та відновити внутрішній ресурс.

До Всесвітнього дня психічного здоров’я маркетплейс інноваційних товарів Алло та «Мінфін» запустили інтерактивний спецпроєкт «Підзарядка для менталки».
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Замість довгих текстів про стрес — простий інтерактив. На стартовому екрані користувач бачить десять знайомих думок і станів. Читачу достатньо обрати те, що найбільше відгукується саме зараз, після чого відкриється відповідна антистрес-сцена.

«Ми знаємо, скільки всього доводиться тримати в голові щодня. Тож хочемо нагадати просту річ: пауза — не слабкість, а спосіб відновити енергію. Іноді кількох хвилин достатньо, щоб трохи видихнути й рухатися далі», — зазначають в Алло.

Спецпроєкт не замінює професійної психологічної допомоги, але може стати простим інструментом, щоб зробити коротку паузу посеред насиченого дня та повернути увагу до себе.

У проєкті поєднали релакс, самоіронію та прості техніки самодопомоги. Наприклад, коли думки «крутяться, як білизна в пралці», можна потренувати дистанціювання від них. Коли все навколо здається хаотичним — зосередитися на одній маленькій дії. А якщо просто потрібно трохи спокою — провести хвилину під звук дощу, хвиль або муркотіння кота.

Практичні рекомендації у спецпроєкті створені на основі технік Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», а до кожної з них можна перейти за посиланням і дізнатися більше.

Окремий блок «Підзарядки для менталки» присвячений свідомому диханню. Користувачі можуть дихати в ритмі анімованих тренажерів та спробувати три практики: «Квадрат», «Легкий трикутник» і «Трикутник 4−7−8».

Оберіть, що зараз крутиться у твоїй голові, та ввімкніть свій антистрес.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Pasha1233
Pasha1233
9 жовтня 2026, 10:24
#
Хворих людей на фронт гребуть, он шизофреніка схопили, поки офіцери з силовиками не воюють. Якийсь жах відбувається, таке враження, що ставка на психічно хворих і наркоманів. Хтось так вигравав війни?
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