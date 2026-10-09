Гроші в оборонці: вся правда про інвестиції в український Miltech (відео)

Український Miltech вже перетворився на один із найбільших секторів економіки. Але чи може звичайний інвестор заробити на оборонних компаніях?

У новому випуску розбираємо масштаб українського оборонного бізнесу: понад 2000 компаній, близько $35 млрд сукупної виручки та рекордні обсяги державних закупівель.

Чому топ-30 виробників забирають близько 80% ринку? Скільки заробляють Miltech-компанії та чому частина з них може мати маржу 20−35%? Але головне питання — як інвестувати в оборонку і скільки це коштує?

Розбираємо, чому великим виробникам інвестиції часто взагалі не потрібні, як оцінюють невеликі Miltech-компанії та чому середній чек для входу може становити сотні тисяч євро. Також говоримо про стартапи та корпоративні облігації оборонних компаній.