Майже 39% грошей українців у банках — у Києві: де зосереджені заощадження населення

Київ і Київська область залишаються головним центром концентрації банківських заощаджень в Україні. За розрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на столичний регіон припадає 38,6% коштів українців у банках. Найбільша перевага Києва — у валютних заощадженнях та довгострокових гривневих депозитах .

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За даними аналітика, на рахунках на вимогу в Києві та області зосереджено 33,5% усіх гривневих коштів українців і 48% валютних. Серед строкових депозитів частка регіону становить 35,1% у гривні та 45,8% у валюті. Особливо помітна концентрація довгострокових вкладів: за його оцінкою, на столичний регіон припадає 82% гривневих депозитів зі строком понад два роки.

Дніпропетровщина — на другому місці

Статистика Національного банку також показує значну концентрацію заощаджень у Києві та найбільших економічних центрах країни.

За регіональними даними НБУ за квітень 2026 року, на Київ і Київську область припадало близько 687 млрд грн депозитів домогосподарств, або 39,7% загального обсягу в цій статистичній вибірці. Дніпропетровська область посідала друге місце — 220,8 млрд грн, або 12,8%.

Серед інших регіонів значні обсяги депозитів зафіксували у Львівській області — 112,6 млрд грн, Харківській — 95,2 млрд грн та Одеській — 74,7 млрд грн. Це відповідно 6,5%, 5,5% і 4,3% регіонального підсумку.

Водночас ці показники за квітень не варто безпосередньо порівнювати з новішими розрахунками Шевчишина: йдеться про різні дати та показники статистики.

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Де найменше грошей на банківських рахунках

За даними Шевчишина, найменші частки коштів українців припадають на Чернівецьку область — близько 0,9%, Закарпатську — 1%. Для тимчасово окупованих Луганської та Херсонської областей він наводить відповідно 0,2% та 0,8%.

Однак регіональна статистика не означає, що всі ці гроші належать людям, які фактично живуть у відповідній області. Через війну, вимушене переселення та дистанційне обслуговування місце обліку рахунку може відрізнятися від фактичного місця проживання вкладника.

Таким чином, столичний регіон значно випереджає інші області за обсягом банківських заощаджень, особливо валютних і довгострокових. Дніпропетровщина залишається найбільшим регіональним центром накопичення коштів поза Києвом і областю.

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