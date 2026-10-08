Топ-5 новин за четвер: зимні тарифи не зміняться, захист українців у Германії та Литві, а також ризики для євро

За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Німеччина офіційно продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Рішення набирає чинності 9 жовтня 2026 року та базується на рішенні Ради ЄС про продовження захисту ще на один рік.

Євро просідає — але чи справді зараз варто його продавати? Останні події на Близькому Сході, стрибок цін на нафту, проблеми у Франції, Іспанії та Німеччині тиснуть на європейську економіку та послаблюють євро щодо долара. Але чи надовго?

У низці регіонів України знову застосовують графіки відключень електроенергії. У Міністерстві енергетики пояснюють це насамперед наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Україна у першій половині 2026 року посіла третє місце у світі та перше в Європі за кількістю зафіксованих кібератак. За даними Microsoft Digital Defense Report 2026, на українські організації та користувачів припало 4,8% усіх зафіксованих атак у світі. Більше атак зазнали лише США та Ізраїль.