Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними: рішення Уряду

За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року

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Що це значить

Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

«Відповідно, українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання. Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни», — наголошує Денис Шмигаль.

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