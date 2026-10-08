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8 жовтня 2026, 15:33

Чому знову вимикають світло і графіки не завжди працюють: пояснення Міненерго

У низці регіонів України знову застосовують графіки відключень електроенергії. У Міністерстві енергетики пояснюють це насамперед наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У низці регіонів України знову застосовують графіки відключень електроенергії.
У низці регіонів України знову застосовують графіки відключень електроенергії.
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Через пошкодження мереж енергосистема не завжди має достатню можливість передавати електроенергію споживачам. Тому обмеження вводять як вимушений захід, щоб уникнути перевантаження мереж і масштабних аварій.

Чому можуть вимикати світло

Серед основних причин обмежень у Міненерго називають російські обстріли енергооб'єктів, аварії в мережах, планові ремонти, а також стихійні явища — грози, шторми чи повені.

Для відновлення пошкодженого обладнання потрібні час і ремонтні роботи, які в окремих випадках неможливо провести без тимчасового відключення споживачів.

Які бувають відключення

Відключення можуть бути аварійними, стабілізаційними або плановими.

Аварійні застосовують у разі серйозних пошкоджень чи системних аварій. Для цього використовують графіки аварійних відключень та графіки обмеження потужності.

Стабілізаційні, або погодинні, вводять під час пікових навантажень і для балансування енергосистеми. У такому разі споживачів розподіляють за чергами.

Планові відключення проводять для ремонтних робіт, і про них оператори систем розподілу мають попереджати заздалегідь.

Чому графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями

У Міненерго пояснюють, що після відключення електроенергію повертають поступово, тому відновлення живлення може займати певний час.

Якщо під час підключення навантаження на систему перевищує допустимий рівень, період без світла може продовжитися.

Крім того, якщо одночасно виникає аварія, до погодинних відключень можуть додатися аварійні. У такому випадку електроенергії може не бути довше, ніж передбачено графіком.

Актуальні графіки для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у ніч на 30 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.

При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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