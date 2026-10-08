Євро просідає — але чи справді зараз варто його продавати? Останні події на Близькому Сході, стрибок цін на нафту, проблеми у Франції, Іспанії та Німеччині тиснуть на європейську економіку та послаблюють євро щодо долара. Але чи надовго?
8 жовтня 2026, 17:59
Євро обвалився: чи варто купувати? Ризики для ринку та прогноз курсу (відео)
У новому випуску розбираємо, що відбувається з євро на світових ринках і як це позначиться на курсі в Україні.
Джерело: Мінфін
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