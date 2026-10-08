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8 жовтня 2026, 8:39

Україна — номер один у Європі за кількістю кібератак: хто атакує найчастіше

Україна у першій половині 2026 року посіла третє місце у світі та перше в Європі за кількістю зафіксованих кібератак. За даними Microsoft Digital Defense Report 2026, на українські організації та користувачів припало 4,8% усіх зафіксованих атак у світі. Більше атак зазнали лише США та Ізраїль.

Україна у першій половині 2026 року посіла третє місце у світі та перше в Європі за кількістю зафіксованих кібератак.
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Для порівняння, торік Україна була п’ятою у світі та третьою серед європейських країн.

Хто атакує найчастіше

Україна залишається однією з головних цілей російських державних хакерських угруповань. За даними Microsoft, на українські цілі припало 14% зафіксованої активності таких груп.

Державний сектор — головна ціль

У глобальному масштабі найбільше кібератак припадає на державний сектор.

Його частка зросла з 17% у 2025 році до 27% у 2026-му. У Microsoft пояснюють це великими обсягами даних, які зберігають державні установи, а також їхньою роллю в роботі критично важливих сервісів та інфраструктури.

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Фішингових атак стало значно більше

Помітно зросла і роль фішингу. Його частка серед зафіксованих вторгнень збільшилася з 7% до 23%.

При цьому більш ніж у половині випадків, коли зловмисники отримували доступ за допомогою справжніх облікових записів, вони намагалися викрасти додаткові дані для входу в системи.

Кількість вразливостей може встановити рекорд

Microsoft також звертає увагу на те, що проміжок між виявленням нової вразливості та її використанням хакерами скорочується.

За прогнозом компанії, у 2026 році кількість публічно відомих вразливостей CVE може сягнути 72 тисяч, що стане рекордним показником.

Окремим ризиком стає використання штучного інтелекту: зловмисники застосовують ШІ для прискорення атак, тоді як компаніям доводиться одночасно захищати власні ШІ-системи та контролювати доступ таких інструментів до корпоративних даних.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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