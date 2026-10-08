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8 жовтня 2026, 19:05

Німеччина продовжила захист українців до 2028 року: кого не стосуються нові правила

Німеччина офіційно продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Рішення набирає чинності 9 жовтня 2026 року та базується на рішенні Ради ЄС про продовження захисту ще на один рік. Про це повідомляє Migrant UA

Німеччина офіційно продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.
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Для українців, які вже перебувають у Німеччині зі статусом за § 24 Закону про перебування, це означає продовження можливості легально жити та працювати в країні. Німецький уряд окремо підтверджує, що громадянам України не потрібно особисто звертатися до відомства у справах іноземців для продовження чинного дозволу.

Але є важливий нюанс із документами

Продовження самого режиму тимчасового захисту до 2028 року не означає, що кожна пластикова картка вже сьогодні автоматично матиме нову дату.

Німецькі правила передбачають поетапне автоматичне продовження: дозволи на тимчасовий захист, які будуть чинними 1 лютого 2027 року, автоматично продовжать до 4 березня 2028 року. Тобто українцям не потрібно буде оформлювати нову посвідку лише через завершення строку дії документа, якщо вони підпадають під ці правила.

Для новоприбулих чоловіків з'явилося обмеження

Окрема зміна стосується українців, які вперше в'їхали до ЄС після 5 серпня 2026 року.

Для військовозобов'язаних чоловіків тимчасовий захист не надаватимуть, якщо вони не виконують військових обов'язків в Україні. Такий заявник має підтвердити, що військовий обов'язок на нього не поширюється або він має законне звільнення від нього, а отже — право виїхати з України.

При цьому це правило не поширюється на українців, які вже перебували в ЄС до 5 серпня 2026 року та користувалися тимчасовим захистом. Навіть якщо після цього в них виникли нові військові обов'язки, наприклад через досягнення відповідного віку, це саме по собі не позбавляє їх статусу.

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Що з новим в'їздом до Німеччини

Для визначених категорій українців, які вперше прибувають до Німеччини, діє окремий порядок перебування без посвідки на проживання на період до 90 днів із моменту першого в'їзду. За цей час можна подати заяву на дозвіл на проживання, зокрема за § 24.

Водночас безвізові 90 днів — це не те саме, що тимчасовий захист. Для отримання соціальної допомоги та повноцінного оформлення статусу необхідна реєстрація.

Отже, для більшості українців, які вже мають § 24 у Німеччині, головна новина позитивна: режим тимчасового захисту продовжено до березня 2028 року. Найважливіше нове обмеження стосується чоловіків, які вперше прибувають до ЄС після 5 серпня 2026 року та не можуть підтвердити виконання або звільнення від військового обов'язку в Україні.


Як ми писали, Німеччина майже на 80% скорочує допомогу шукачам притулку: що зміниться

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
BigBend
BigBend
8 жовтня 2026, 19:45
#
Для новоприбулих чоловіків з’явилося обмеження

Цілком у дусі фашистів — розділяти людей за націями, або за гендерних. Зато для сирійців жодних обмежень.
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