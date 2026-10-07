Топ-5 новин за середу: Україна отримала €1,2 млрд від ЄС, резерви впали до $47,1 млрд, а Світовий банк погіршив прогноз ВВП

На депозитний ринок повернулося пожвавлення. За останні два тижні банки із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн активно змінювали дохідність гривневих вкладів, але єдиного тренду не було. Фінустанови коригували ставки як у бік зростання, так і зниження. В які банки активно несуть свої заощадження українці та скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Світовий банк очікує, що реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му. Прогноз на наступний рік погіршено одразу на 2,5 відсоткового пункта — з 4%, які очікували у квітні. Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку «Економічний огляд Європи та Центральної Азії», опублікованому 6 жовтня.

Україна отримала ще €1,2 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, повідомив 7 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10. Порівняно з випуском 2025 року країна піднялася на дев’ять позицій — зі 143-го місця. Тоді її оцінка становила 5,24 бала. Про це йдеться у щорічному дослідженні, яке публікують канадський Fraser Institute, американський Cato Institute та мережа партнерських аналітичних центрів.

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Про це йдеться в даних НБУ.