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7 жовтня 2026, 20:10

Топ-5 новин за середу: Україна отримала €1,2 млрд від ЄС, резерви впали до $47,1 млрд, а Світовий банк погіршив прогноз ВВП

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Три банки забрали 61% усіх депозитів населення: хто реально платить за вкладами більше

На депозитний ринок повернулося пожвавлення. За останні два тижні банки із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн активно змінювали дохідність гривневих вкладів, але єдиного тренду не було. Фінустанови коригували ставки як у бік зростання, так і зниження. В які банки активно несуть свої заощадження українці та скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Світовий банк різко погіршив прогноз для України: у 2027 році очікують лише 1,5% зростання ВВП

Світовий банк очікує, що реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му. Прогноз на наступний рік погіршено одразу на 2,5 відсоткового пункта — з 4%, які очікували у квітні. Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку «Економічний огляд Європи та Центральної Азії», опублікованому 6 жовтня.

Новий транш допомоги: Україна отримала від ЄС €1,2 млрд на оборону

Україна отримала ще €1,2 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, повідомив 7 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Рейтинг економічної свободи: Україна покращила позицію, але лишається у нижній частині списку

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10. Порівняно з випуском 2025 року країна піднялася на дев’ять позицій — зі 143-го місця. Тоді її оцінка становила 5,24 бала. Про це йдеться у щорічному дослідженні, яке публікують канадський Fraser Institute, американський Cato Institute та мережа партнерських аналітичних центрів.

Міжнародні резерви України впали до $47,1 млрд станом на 1 жовтня

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Про це йдеться в даних НБУ.

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Джерело: Мінфін
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