Міжнародні резерви України впали до $47,1 млрд станом на 1 жовтня

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Про це йдеться в даних НБУ .

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн.

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Що впливало на міжнародні резерви

Загалом динаміку міжнародних резервів у вересні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України:

Відповідно до балансових даних НБУ у вересні продав на валютному ринку $5 449,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу:

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $890,4 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $3,81 млрд від ЄС в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

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У вересні уряд конвертував у гривню $3,81 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів. Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку.

Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $195,7 млн, у тому числі:

$72,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$8,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$115,1 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів

У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $368,3 млн.