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7 жовтня 2026, 17:07

Міжнародні резерви України впали до $47,1 млрд станом на 1 жовтня

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Про це йдеться в даних НБУ.

Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн.
Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн.
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Що впливало на міжнародні резерви

Загалом динаміку міжнародних резервів у вересні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України:

  • Відповідно до балансових даних НБУ у вересні продав на валютному ринку $5 449,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу:

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $890,4 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $3,81 млрд від ЄС в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

Читайте також: Міжнародні резерви впали на 5%: НБУ нарощує валютний кеш на тлі ризику скорочення допомоги

У вересні уряд конвертував у гривню $3,81 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів. Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку.

Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $195,7 млн, у тому числі:

  • $72,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $8,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $115,1 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів

У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $368,3 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 жовтня 2026, 17:32
#
Если 12 недель подряд сливать еженедельно на межбанке по 1−1,3млд $$$ для удержания гривны от неминуемой девальвации — то чему удивляться? Особенно мило это выглядит на фоне снижения экспортного потенциала, то есть валюты в страну будет заходить ещё меньше чем сейчас.
Вопрос лишь: сколько ещё удастся сдерживать падение нацвалюты? И как сильно курс бахнет потом?
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0
BigBend
BigBend
7 жовтня 2026, 18:04
#
Питання лише: русня, як там справи під Лиманом? І як сильно дефіцит бюджету рашки банк потім.
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