Три банки забрали 61% усіх депозитів населення: хто реально платить за вкладами більше

На депозитний ринок повернулося пожвавлення. За останні два тижні банки із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн активно змінювали дохідність гривневих вкладів, але єдиного тренду не було. Фінустанови коригували ставки як у бік зростання, так і зниження. В які банки активно несуть свої заощадження українці та скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Населення продовжує накопичувати гроші на банківських депозитах. За даними НБУ, за 8 місяців 2026 року вони приросли на 8% — до 504 млрд грн.

«Основний приріст забеспечили саме гривневі вклади — плюс 34,4 млрд грн, або 10,8%, тоді як депозити у ВКВ додали лише 2,9 млрд грн (+2,0%). 61% всього приросту забеспечили три фінустанови — Приват, Ощад і mono. Але частка концентрації не зростає: на початок року топ-3 займали 47% ринку, зараз — 48%», — коментує свіжу статистику Нацбанку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він також виділив лідерів за приростом строкових депозитів і банки, які, навпаки, найактивніше втрачали приватних вкладників. Які банки вибирають приватні вкладники Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у гривні на 1.09.2026 р. № Назва банку Сума вкладів (млрд грн) Приріст за 8 місяців (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 87,81 9,51 2. АТ «ОЩАДБАНК» 77,86 5,92 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono) 24,82 4,39 4. АТ «Абанк» 17,86 2,3 5. АБ «УКРГАЗБАНК» 11,98 2,02 Дані НБУ, розрахунок Шевчишин «Лідерство Привату та Ощадбанку традиційне, оскільки через них проходять соціальні та інші виплати населенню, тут найбільша концентрація рахунків. Відповідно, гроші активніше перетікають на депозити. mono, Абанк та Укргазбанк (15% на 6 місяців, найкраща пропозиція серед держбанків) пропонують найвищі ставки серед банків, здатних залучати мільярди, тоді як ПУМБ до останнього часу платив 13% і тому приріст депозитів у ньому відбувався повільніше. Акордбанк чи Кредит Дніпро, які пропонують високі відсотки, мають портфелі лише 3−7 млрд грн, тому зростають швидко у відсотках, але менше — в обсягах», — прокоментував «Мінфіну» таке розподілення місць Андрій Шевчишин. Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у валюті на 1.09.2026 р. № Назва банку Сума вкладів у гривневому еквіваленті Приріст за 8 місяців (млрд грн) 1. АТ «ОЩАДБАНК» 30,25 2,69 2. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,58 0,84 3. АТ «Абанк» 4 0,79 4. ПАТ Акціонерний банк «Південний» 5,1 0,78 5. ПУМБ 6,78 0,72 Дані НБУ, розрахунок Шевчишин «Щодо валютних депозитів, то тут ситуація крихка: Ощадбанк додав +2,69 млрд грн в еквіваленті, і без нього чистий приріст валютних строкових вкладів був би близьким до нуля, бо показники Укрексімбанку (мінус 3,83 млрд грн в еквіваленті) і Райффайзена (мінус 1,52 млрд грн в еквіваленті) невілювали цей приріст», — порахував Андрій Шевчишин. Банки-лідери відтоку строкових депозитів населення: Строкові депозити у гривні: 1. Укрексімбанк — мінус 2,13 млрд грн (всього на кінець серпня 4,50 млрд грн), 2. КРЕДИТВЕСТ БАНК — мінус 0,23 млрд грн (всього 0,14 млрд грн), 3. Банк Альянс — мінус 0,21 млрд грн (всього 1,52 млрд грн), 4. KБ Глобус — мінус 0,20 млрд грн (всього 1,31 млрд грн). Строкові депозити у валюті: 1. Укрексімбанк — мінус 3,83 млрд грн (всього на кінець серпня 7,31 млрд грн), 2. Райффайзен Банк — мінус 1,52 млрд грн (всього 12,30 млрд грн), 3. МТБ Банк — мінус 0,16 млрд грн (всього 0,72 млрд грн). Така ситуація не свідчить про погіршення фінансового стану банку, а може бути результатом зміни політики фінустанови із залучення коштів населення, а відтак, і умов розміщення грошей. Читайте також: Приват змінює умови кредитного ліміту: що приховують «покращення» Чому одні банки підвищують ставки, а інші — ріжуть Одним із помітних трендів на депозитному ринку нині стала суттєва диференціація ставок, які пропонують банки. «Стимул підвищувати ставки за депозитами залежить насамперед від внутрішньої потреби конкретного банку в ресурсі — його рівня ліквідності, планів щодо кредитування та інших активних операцій, а також структури фондування», — пояснює Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний». Крім того, змінилися умови розміщення депозитних сертифікатів НБУ, які досі залишалися одним із головних інструментів заробітку для банків. Тепер Нацбанк більше не задовольняє всі підряд заявки банків на купівлю депозитних сертифікатів. Регулятор заздалегідь встановлює максимальну суму, яку готовий залучити, а банки змушені змагатися за право розмістити свої кошти, самостійно пропонуючи відсоткові ставки. Пропозиції з надто високими апетитами регулятор просто відсікає. Як цей конкурентний підхід працює на практиці, добре видно з результатів останнього тендеру, що відбувся 2 жовтня 2026 року. Нацбанк виставив ліміт у 25 млрд грн. Банки ж принесли майже 27 мільярдів, подавши загалом 76 заявок. Оскільки попит перевищив пропозицію, спрацював механізм відбору: 13 заявок із найвищими ставками НБУ завернув, задовольнивши лише 63. Щоправда, вартість грошей повільно, але впевнено повзе вгору. За підсумками жовтневого аукціону, середньозважена ставка розміщення сягнула 19,08% річних. Для порівняння: на двох попередніх тендерах у вересні вона становила 18,24% та 18,81% відповідно. Сам інтерес до сертифікатів також дещо пожвавився. Вересневі аукціони збирали по 68 заявок на 20,6 та 22,4 млрд грн. Щоправда, до серпневого ажіотажу, коли банки готові були залити в сертифікати понад 52 мільярди гривень, ринку зараз далеко. Нова політика робить свою справу: банки змушені пропонувати ринкові умови і більше не мають гарантії, що зможуть прилаштувати будь-які обсяги вільної ліквідності. А це означає, що просто підвищувати ставки за депозитами слідом за зростанням ключової ставки НБУ банкіри не готові. «Банк може підвищувати депозитні ставки за наявності потреби у ресурсі навіть за меншого спреду між дохідністю депсертифікатів та обліковою ставкою. Проте, навіть попри скорочення спреду, 3-місячні депозитні сертифікати залишаються важливим орієнтиром для банків», — додає Сергій Новошицький. Читайте також: З жовтня із банківських рахунків українців списуватимуть борги «автоматом». Що це означає?

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Дніпро Банк підвищив дохідність депозитів у гривні на 12 місяців відразу на 2,5 в.п. і тепер платить за ними 17% річних. Наразі це найвища дохідність депозиту на такий строк серед великих банків.

Південний зрізав ставку депозитів у нацвалюті на 3 місяці на 1,25 в.п. Тепер на таких вкладах у цьому банку його приватні клієнти можуть заробити 14,75% річних.

Банк також зрізав дохідність вкладів у доларі та євро на 3 місяці — на 0,55 в.п. — до 1,45% річних.

КомінБанк порізав дохідність гривневих депозитів на 12, 6 і 3 місяці на 0,1 в.п. і платить за ними 15,2% річних, 15,6% річних і 14,9% річних відповідно.

ПУМБ порадував власників гривневих депозитів суттєвим підвищенням ставок. Вклади на 12 і 9 місяців подорожчали відразу на 2 в.п. — до 15% річних. На депозитах на 6 місяців тепер можна заробити на 4 в.п. більше — 17% річних, на вкладах на 3 місяці — 16% річних (плюс 6.в.п.).

ВСТ Банк знизив ставку за депозитами у нацвалюті на 6 місяців на 1 в.п. — до 14,25% річних.

Укргазбанк додав до ставки 6-місячних депозитів у гривні 0,5 в.п. і платить тепер за ними 15% річних.

Правекс Банк ґрунтовно переглянув ставки за гривневими депозитами. Вклади на 12, 9 і 6 місяців подорожчали тут на 1 в.п. На річних вкладах тепер можна заробити 12% річних. Розміщення вільної гривні на 9 і 6 місяців принесе її власникам 13,5% річних. Ставку за депозитами у нацвалюті на 3 місяці підвищено на 1,5 в.п. — до 15% річних.

Укрсиббанк також підвищив ставки всієї своєї лінійки вкладів у гривні на 1 в.п. Депозити на 12, 9 і 6 місяців тепер приносять їх власникам однакову дохідність — 10,5% річних. На коротких вкладах на 3 місяці можна заробити трохи менше — 10% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут