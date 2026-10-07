На депозитний ринок повернулося пожвавлення. За останні два тижні банки із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн активно змінювали дохідність гривневих вкладів, але єдиного тренду не було. Фінустанови коригували ставки як у бік зростання, так і зниження. В які банки активно несуть свої заощадження українці та скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Три банки забрали 61% усіх депозитів населення: хто реально платить за вкладами більше
Населення продовжує накопичувати гроші на банківських депозитах. За даними НБУ, за 8 місяців 2026 року вони приросли на 8% — до 504 млрд грн.
Які банки вибирають приватні вкладники
|№
|Назва банку
|Сума вкладів (млрд грн)
|Приріст за 8 місяців (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|87,81
|9,51
|2.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|77,86
|5,92
|3.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono)
|24,82
|4,39
|4.
|АТ «Абанк»
|17,86
|2,3
|5.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|11,98
|2,02
Дані НБУ, розрахунок Шевчишин
|№
|Назва банку
|Сума вкладів у гривневому еквіваленті
|Приріст за 8 місяців (млрд грн)
|1.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|30,25
|2,69
|2.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|7,58
|0,84
|3.
|АТ «Абанк»
|4
|0,79
|4.
|ПАТ Акціонерний банк «Південний»
|5,1
|0,78
|5.
|ПУМБ
|6,78
|0,72
Дані НБУ, розрахунок Шевчишин
Чому одні банки підвищують ставки, а інші — ріжуть
Одним із помітних трендів на депозитному ринку нині стала суттєва диференціація ставок, які пропонують банки.
«Стимул підвищувати ставки за депозитами залежить насамперед від внутрішньої потреби конкретного банку в ресурсі — його рівня ліквідності, планів щодо кредитування та інших активних операцій, а також структури фондування», — пояснює Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».
Крім того, змінилися умови розміщення депозитних сертифікатів НБУ, які досі залишалися одним із головних інструментів заробітку для банків. Тепер Нацбанк більше не задовольняє всі підряд заявки банків на купівлю депозитних сертифікатів. Регулятор заздалегідь встановлює максимальну суму, яку готовий залучити, а банки змушені змагатися за право розмістити свої кошти, самостійно пропонуючи відсоткові ставки. Пропозиції з надто високими апетитами регулятор просто відсікає.
Як цей конкурентний підхід працює на практиці, добре видно з результатів останнього тендеру, що відбувся 2 жовтня 2026 року.
Нацбанк виставив ліміт у 25 млрд грн. Банки ж принесли майже 27 мільярдів, подавши загалом 76 заявок. Оскільки попит перевищив пропозицію, спрацював механізм відбору: 13 заявок із найвищими ставками НБУ завернув, задовольнивши лише 63.
Щоправда, вартість грошей повільно, але впевнено повзе вгору. За підсумками жовтневого аукціону, середньозважена ставка розміщення сягнула 19,08% річних. Для порівняння: на двох попередніх тендерах у вересні вона становила 18,24% та 18,81% відповідно.
Сам інтерес до сертифікатів також дещо пожвавився. Вересневі аукціони збирали по 68 заявок на 20,6 та 22,4 млрд грн. Щоправда, до серпневого ажіотажу, коли банки готові були залити в сертифікати понад 52 мільярди гривень, ринку зараз далеко. Нова політика робить свою справу: банки змушені пропонувати ринкові умови і більше не мають гарантії, що зможуть прилаштувати будь-які обсяги вільної ліквідності. А це означає, що просто підвищувати ставки за депозитами слідом за зростанням ключової ставки НБУ банкіри не готові.
«Банк може підвищувати депозитні ставки за наявності потреби у ресурсі навіть за меншого спреду між дохідністю депсертифікатів та обліковою ставкою. Проте, навіть попри скорочення спреду, 3-місячні депозитні сертифікати залишаються важливим орієнтиром для банків», — додає Сергій Новошицький.
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Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні
Дніпро Банк підвищив дохідність депозитів у гривні на 12 місяців відразу на 2,5 в.п. і тепер платить за ними 17% річних. Наразі це найвища дохідність депозиту на такий строк серед великих банків.
Південний зрізав ставку депозитів у нацвалюті на 3 місяці на 1,25 в.п. Тепер на таких вкладах у цьому банку його приватні клієнти можуть заробити 14,75% річних.
Банк також зрізав дохідність вкладів у доларі та євро на 3 місяці — на 0,55 в.п. — до 1,45% річних.
КомінБанк порізав дохідність гривневих депозитів на 12, 6 і 3 місяці на 0,1 в.п. і платить за ними 15,2% річних, 15,6% річних і 14,9% річних відповідно.
ПУМБ порадував власників гривневих депозитів суттєвим підвищенням ставок. Вклади на 12 і 9 місяців подорожчали відразу на 2 в.п. — до 15% річних. На депозитах на 6 місяців тепер можна заробити на 4 в.п. більше — 17% річних, на вкладах на 3 місяці — 16% річних (плюс 6.в.п.).
ВСТ Банк знизив ставку за депозитами у нацвалюті на 6 місяців на 1 в.п. — до 14,25% річних.
Укргазбанк додав до ставки 6-місячних депозитів у гривні 0,5 в.п. і платить тепер за ними 15% річних.
Правекс Банк ґрунтовно переглянув ставки за гривневими депозитами. Вклади на 12, 9 і 6 місяців подорожчали тут на 1 в.п. На річних вкладах тепер можна заробити 12% річних. Розміщення вільної гривні на 9 і 6 місяців принесе її власникам 13,5% річних. Ставку за депозитами у нацвалюті на 3 місяці підвищено на 1,5 в.п. — до 15% річних.
Укрсиббанк також підвищив ставки всієї своєї лінійки вкладів у гривні на 1 в.п. Депозити на 12, 9 і 6 місяців тепер приносять їх власникам однакову дохідність — 10,5% річних. На коротких вкладах на 3 місяці можна заробити трохи менше — 10% річних.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|17,00%
|2,50%
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|-
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|4,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,80%
|-
|16,70%
|-
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|абанк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Радабанк *
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Південний
|15,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|1,25%
|3,00%
|-
|КомінБанк*
|15,20%
|0,10%
|16,25%
|-
|15,60%
|0,10%
|14,90%
|0,10%
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|15,00%
|2,00%
|15,00%
|2,00%
|17,00%
|4,00%
|16,00%
|6,00%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,90%
|-
|14,90%
|-
|5,50%
|-
|Піреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|1,00%
|14,25%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|0,50%
|14,00%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|12,00%
|1,00%
|13,50%
|1,00%
|13,50%
|1,00%
|15,00%
|1,50%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Укрсиббанк
|10,50%
|1,00%
|10,50%
|1,00%
|10,50%
|1,00%
|10,00%
|1,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|12,00%
|-
|5,50%
|-
|Банк КД
|-
|-
|16,45%
|-
|16,45%
|-
|16,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|1,75%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|0,55%
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,65%
|-
|1,70%
|-
|1,30%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки по євровкладам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|0,55%
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.09.2026−05.10.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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